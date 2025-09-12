'Cajeme, Cómo Vamos': Avances en servicios públicos y transparencia, pero inseguridad preocupa a Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La organización 'Cajeme, Cómo Vamos' (CCV) reconoció que, en lo que va de la presente administración, se han registrado avances en materia de servicios públicos como reparación y rehabilitación de pavimento, infraestructura hidráulica y alumbrado.

Marco Iván Márquez, director de dicha organización, comentó que, en lo que se refiere a la transparencia, también se han notado avances, partiendo de la decisión de separar de su cargo a un funcionario que fue denunciado por favorecer con contratos a personas con las que mantenía lazos familiares.

Hemos visto cómo se ha trabajado en diferentes temas como el de las calles, los drenajes y alcantarillado, el alumbrado; sí hemos visto cómo ha avanzado el Ayuntamiento en las labores de servicios públicos", destacó.

Para formar una opinión más concreta entre la comunidad sobre los avances de la administración, Márquez hizo un llamado a las ciudadanías a revisar los ejercicios de opinión pública que como organización han realizado, particularmente de los programas 'Regidor MX' y 'Alcalde, Cómo Vamos', entre otros que se encuentran en las páginas web de la organización.

También comentó la importancia de que la ciudadanía se mantenga vigilante del actuar de los regidores dentro del Cabildo, y cuáles de sus miembros participan no solo levantando la mano, sino con propuestas concretas.

Sin embargo, Marco Iván Márquez agregó que, como 'Cajeme, Cómo Vamos', les gustaría ver avances o tener mayor información de las acciones y estrategias que se han tomado para atender el tema de la inseguridad, la cual indicó es un foco rojo en el municipio.

Tres programas están encaminados a evaluar el quehacer gubernamental y los que realiza 'Cajeme, Cómo Vamos', a partir de las consultas ciudadanas.

#Clima | Sonora: Prevén LLUVIAS FUERTES para HOY, 12 de septiembre, en la NOCHE; en estas regiones lloverá uD83CuDF19??https://t.co/wecTb7wwnG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui