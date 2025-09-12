Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS FUERTES para HOY, 12 de septiembre, en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- Hoy es viernes y seguramente tienes planes para la noche, pero debes estar atento al reporte del clima, pues para esta noche del 12 de septiembre de 2025 se están previendo lluvias fuertes para varias regiones de Sonora. TRIBUNA te comparte el reporte completo por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). No dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

La información más reciente del Servicio Meteorológico Nacional señala que habrá lluvias fuertes de las 18:00 a las 21:00 horas (es decir, durante tres horas aproximadamente) de hoy 12 de septiembre en las regiones norte, costa, centro, este y sur a causa del monzón mexicano y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Según lo que indican las autoridades climatológicas, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil indica que las lluvias podrían dejar captaciones de 5 a 25 milímetros y fuertes rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora (km/h). Por otra parte, el CEPC indica que mantiene la vigilancia de la depresión tropical Trece-E sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical durante las próximas horas. Pese a esto, se ha descartado que impacte directamente.

Las lluvias para esta noche de viernes

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana sábado 13 de septiembre?

Se espera que haya cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora; esto se puede acompañar con fuertes rachas de viento y causar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves. De igual forma, se tendrán temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados. También el reporte de la Conagua: "Para el día de mañana (este sábado), el monzón mexicano y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste mexicano mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit".

