Cuarto Informe de Durazo, Sheinbaum reconoce violencia en Cajeme y más información en Top Sonora 3

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo esta listo para que mañana sábado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presente su Cuarto Informe de Gobierno. Conoce todos los detalles de esta y otras noticias en TRIBUNA. A continuación podrás encontrar la mejor información de los acontecimientos que ocurren en Sonora, gracias al resumen informativo Tribuna Top 3 Sonora.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Transporte gratis para el Grito en Hermosillo

El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES) confirmó que ofrecerán transporte gratuito durante la noche del Grito de Independencia en Hermosillo. La tradicional fiesta patria se realizará este próximo lunes 15 de septiembre en el Centro Histórico de la capital sonorense.

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Cajeme

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el número de homicidios en Cajeme ha tenido un aumento, al igual que el consumo de sustancias ilícitas. No obstante, la mandataria morenista resaltó que se ya se están implementando estrategias de seguridad en el municipio gobernado por Lamarque Cano.

Alfonso Durazo rendirá su Cuarto Informe de Gobierno

Este próximo sábado 13 de septiembre el gobernador Alfonso Durazo ofrecerá su Cuarto Informe desde Hermosillo. En el evento, el mandatario estatal compartirá los resultados de su trabajo durante 4 años al frente del Gobierno de Sonora. TRIBUNA tendrá una amplia cobertura sobre este importante acto.

Fuente: Tribuna del Yaqui