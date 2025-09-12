Entregará este sábado Alfonso Durazo su Cuarto Informe de Gobierno; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- Desde hace días, se confirmó que el propio gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, entregará personalmente su Cuarto Informe de Gobierno al Congreso del Estado y dará un mensaje a los sonorenses para destacar lo que se ha logrado en Sonora durante estos últimos cuatro años.

Desde el inicio de su administración, el titular del Poder Ejecutivo en Sonora ha sido el encargado de llevar su propio informe a los diputados locales, donde siempre es acompañado por una comitiva de su administración, así como por algún representante del Gobierno de México.

De acuerdo con el Sistema Estatal de Comunicación Social, el gobernador de Sonora acudirá al Congreso Local a las 10:30 horas para entregar la documentación a los diputados; posteriormente, el mandatario estatal será acompañado por integrantes de su gabinete, diputados locales y demás, al Auditorio Cívico de Sonora, donde dará un mensaje a los sonorenses.

Acto protocolario

La presidenta del Congreso del Estado, la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vicky Espinoza, detalló que se tiene todo preparado para recibir al gobernador en la oficina de la presidencia y sellar la documentación y, así, notificar a la oficialía de partes de recibido el documento.

Fuera del Congreso del Estado, detalló, habrá una comitiva de diputados que serán los encargados de recibir al gobernador para acompañarlo hasta la oficina de presidencia y recibir de sus manos el Cuarto Informe de Gobierno. "Ya tenemos todo listo y estamos esperando a que todo se haga como ha salido en ocasiones anteriores, donde el gobernador es el que acude al congreso. Yo creo que estaremos desde las 9:00 horas esperándolo, pero el acto protocolario es hasta las 10:30 horas".

Sobre el Cuarto Informe

En este año, se incluirán obras importantes como la remodelación del Centro Histórico de Hermosillo y la entrega del Mercado Municipal Número 1 'José María Pino Suárez', así como la construcción del acueducto que abastece de agua a Álamos y la región.

También se destacará el fondo de becas para estudiantes de educación media superior y superior de escuelas y centros públicos, que ha superado una bolsa acumulada en los últimos 4 años de 16 mil millones de pesos. 800 millones de pesos ha destinado el Gobierno de Sonora, aproximadamente, a la entrega de uniformes y calzado escolar gratuito para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en estos cuatro años; además, se han destinado 300 millones adicionales para paquetes escolares en todos los niveles.

Destaca Claudia Sheinbaum obras de infraestructura para Sonora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), catalogó a Alfonso Durazo como uno de los mejores gobernadores de México, con quien dijo que comparten una línea de trabajo importante para el desarrollo de infraestructura de salud. En su Conferencia del Pueblo previa a la entrega del cuarto Informe de Gobierno al Congreso local, Sheinbaum Pardo recordó que la visión de Alfonso Durazo ha sido para el desarrollo económico de Sonora; por ello, se construyó la nueva carretera de Guaymas a Chihuahua, entre otros proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui