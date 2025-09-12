Guaymas: Sacan mil 400 toneladas de basura de 81 casas en estado de abandono

Guaymas, Sonora.- Con la finalidad de combatir los basureros clandestinos en la ciudad, y derivado en parte de un acuerdo al que llegó con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador (Infonavit), el Gobierno Municipal retiró mil 400 toneladas de basura de 81 casas abandonadas.

Las viviendas que se sometieron a trabajos de limpieza se ubican en las colonias Ocotillo 1 y 2, Valle del Mar, San Marino, Atardeceres y Misioneros, ubicadas en el sector norte de la ciudad, informó Víctor Omar Partida Medina.

El director de Infraestructura Urbana y Ecología manifestó que otro de los objetivos con este tipo de acciones es el de mitigar los riesgos a la salud derivados de la proliferación de fauna nociva en este tipo de lugares.

Indicó que de estas viviendas en estado de abandono se retiraron desechos, basura, escombro, restos de electrodomésticos y demás, labores en las que participaron personal de Servicios Públicos Municipales y del programa Empleo Temporal.

Por su parte, la alcaldesa Karla Córdoba González recordó que en reunión con representantes de Infonavit y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), acordó que el municipio apoyaría con la limpieza de casas en estado de abandono en colonias del sector norte.

Ello para que posteriormente dichas viviendas sean reasignadas a personas que están esperando se les asigne una por medio de Infonavit, obviamente, una vez que se les realicen los trabajos de rehabilitación correspondientes, puntualizó. Dijo que al día de hoy en Guaymas hay alrededor de mil solicitudes de vivienda por parte de trabajadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui