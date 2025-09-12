¿Lloverá en Hermosillo HOY? Así estarán las temperaturas este viernes 12 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 12 de septiembre, Hermosillo amaneció bajo condiciones de humedad elevadas y temperaturas cálidas que marcarán la pauta del día. La ciudad tendrá un clima caracterizado por el calor propio de la temporada, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y una sensación térmica que rebasará los 34 grados desde las primeras horas de la mañana. ¡Aquí todos los detalles del clima!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el termómetro inició en 27°C, con sensación térmica cercana a los 30. Entre las 7:00 y las 9:00 horas, el cielo se mostró con nubes y claros, mientras que la humedad alcanzó 88 por ciento y el viento sopló de manera ligera con dirección variable entre el este y el sureste. Conforme avanzaron las horas, las temperaturas aumentaron rápidamente, llegando a 32 grados hacia las 10:00.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Al mediodía, Hermosillo registrará un aumento considerable en la intensidad del calor. Hacia las 11:00, el pronóstico señala 33°C con sensación térmica de 38, además de un índice UV muy alto que obliga a tomar precauciones, especialmente en exteriores. Durante las primeras horas de la tarde, la temperatura se elevará hasta 35 grados, aunque la sensación térmica alcanzará 38.

El cielo permanecerá con intervalos nubosos, lo que podría dar la impresión de menor calor, pero el ambiente seguirá siendo sofocante. La probabilidad de lluvia durante esta parte del día es limitada, con un 17 por ciento en promedio. Durante la tarde, hacia las 17:00 horas, se espera que el termómetro descienda ligeramente a 34 grados, manteniendo la sensación térmica alrededor de 37.

El viento será suave, con rachas que oscilarán entre los siete y 27 kilómetros por hora, principalmente del sur y suroeste. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado, no se descartan cambios en las condiciones hacia la noche. Al caer la noche, Hermosillo tendrá un ambiente más agradable. A las 20:00 horas se prevé cielo despejado con 30 grados y una sensación térmica de 34.

Mira nuestro #VideoPronóstico donde te informamos las condiciones del tiempo para hoy en #México. Toma tus precauciones. ¡Muy buenos días!uD83DuDE03 pic.twitter.com/o9klezmmmf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 12, 2025

Hacia la medianoche, el termómetro bajará a 28 grados, con cielo despejado y sensación térmica cercana a 32.

La madrugada del sábado continuará bajo un escenario cálido, con 27 grados como mínima y probabilidad baja de lluvias aisladas, estimada en 14 por ciento. El cielo despejado dominará las primeras horas del día, lo que permitirá que las temperaturas vuelvan a subir rápidamente con la salida del sol.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel