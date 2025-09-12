Pronóstico del clima Sonora HOY viernes 12 de septiembre: Calor, LLUVIAS y ráfagas de viento

Hermosillo, Sonora.- El cielo de Sonora no será tranquilo este viernes 12 de septiembre. A pesar de iniciar la jornada con un ambiente templado en las zonas serranas y bancos de niebla en el noroeste, la tarde traerá lluvias fuertes, descargas eléctricas y hasta posible caída de granizo. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del clima en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

¿Cómo estará el clima en Sonora este viernes?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes Sonora tendrá un clima variable, con condiciones que van desde cielos nublados por la mañana hasta un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde. Las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría provocar caída de árboles y anuncios, así como encharcamientos en zonas urbanas. ¡Toma precauciones!

Así estará el clima en Sonora este viernes 12 de septiembre. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será relativamente estable. El clima templado en la sierra, con temperaturas mínimas ubicadas entre los 20 y 25°C contrastará con condiciones cálidas en gran parte del estado. Sin embargo, la presencia de humedad en la atmósfera generará bancos de niebla en el noroeste, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros y retrasar la movilidad en zonas rurales.

Con el paso de las horas, el panorama cambiará drásticamente. Para la tarde se espera un ambiente caluroso, incluso con temperaturas que podrían superar los 35°C en distintas localidades del norte y noroeste del estado. A la par, las lluvias ganarán intensidad en Sonora y Sinaloa, presentándose de manera puntual con actividad eléctrica y granizo. Estos fenómenos pueden ocasionar incrementos súbitos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas de montaña y problemas de drenaje en áreas urbanas.

Al caer la noche, el estado permanecerá bajo un cielo nublado, con precipitaciones intermitentes en la mayor parte de la región. Las rachas de viento continuarán, aunque con menor intensidad en comparación con las registradas por la tarde. Aun así, se recomienda precaución por la posibilidad de que los aguaceros mantengan encharcamientos y disminuyan la visibilidad en distintos municipios.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)