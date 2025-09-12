Reinauguran el Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo tras remodelación integral

Hermosillo, Sonora.- Tras una remodelación integral, el Mercado Municipal Número 1 'José María Pino Suárez' reabrió sus puertas este 12 de septiembre con mejoras estructurales, normativas y de seguridad. Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo, informó que la intervención fue necesaria debido al deterioro avanzado del inmueble, que presentaba fracturas en muros, ausencia de planos estructurales y problemas severos en su techado.

"Lo que inicialmente contemplaba el reemplazo de 34 vigas terminó en el cambio de 314 tras descubrirse el daño real de la estructura. Además, se utilizó una malla especializada, la misma empleada en la restauración de la catedral de Notre Dame para reforzar el edificio", indicó. Detalló que la obra también incluyó diversos trabajos en instalaciones nuevas de drenaje, electricidad y de accesibilidad.

Reactivación de los locales

El espacio se entregó a los locatarios, quienes están en proceso de reactivación individual de sus locales con apoyo de distintas dependencias. Ocaña Encinas destacó que la obra será presentada en el Cuarto Informe de Gobierno y garantiza al menos 115 años más de vida útil para este inmueble emblemático, ahora seguro y funcional.

Por otra parte, la presidenta de los locatarios del mercado municipal, Migdelina Castillo, manifestó estar muy satisfecha porque, aunque fueron pocos los locales que arrancaron actividades este viernes 12, hay confianza para que todos lo hagan en los próximos días. "Es cuestión de unos días para que se terminen de acomodar todos los locales; por lo pronto, las personas ya pueden venir a visitarnos en el horario habitual de las 5:00 a las 17:00 horas", comentó.

A este lugar acude mucha gente, no solo de la ciudad, sino también turistas, a comer platillos regionales como caldos, cocidos, gallina pinta, pozoles, taquitos de cabeza, barbacoa, chicharrón y la carne fresca que traen todos los días.

Respaldo del INAH

Zenón Tiburcio Robles, director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora, mencionó que los trabajos realizados por personal del Gobierno del Estado de Sonora cumplieron con todos los lineamientos que se exigen por parte de la dependencia en edificios históricos.

"El edificio histórico cumplió con todos los lineamientos establecidos y por eso dimos el aval de la parte que nos toca. El INAH mantendrá una vigilancia constante del inmueble", comentó. Señaló, además, que los locatarios han formado un comité de protección al inmueble, más allá de su operación comercial. Con más de 115 años de historia, el mercado es un ícono cultural y económico de Hermosillo, cuya preservación seguirá siendo supervisada en coordinación con el INAH.

