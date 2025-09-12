Sheinbaum reconoce a Alfonso Durazo de cara su Cuarto Informe: "Es muy buen gobernador"

Ciudad de México.- Durante la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 12 de septiembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el desempeño del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien mañana sábado 13 de septiembre presentará su Cuarto Informe de Gobierno. ¿Qué respondió la jefa del Ejecutivo Federal mexicano?

Sheinbaum reconoce a Durazo y proyectos en Sonora

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto, la mandataria mexicana señaló que Durazo Montaño, partidario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es un buen líder y él lo sabe: "ya lo sabe, es muy buen gobernador". De igual forma, recordó que en Sonora se están haciendo muchos trabajos de infraestructura para el sector salud, como lo son hospitales, pero también para educación.

Este próximo 13 de septiembre, haremos un ejercicio más de transparencia ante el pueblo sonorense. Cuatro años de resultados y de trabajo. #SonoraSeTransforma #AlfonsoDurazo pic.twitter.com/uv9SfVHqb4 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 10, 2025

Apuntó que, en la actualidad, se está fortaleciéndole el puerto de Guaymas con una inversión pública y privada "muy importante" que administra la Secretaría de Marina (Semar), después seguirá "la carretera Guaymas-Chihuahua, que es una obra muy importante; son varios miles de millones en esta carretera". Mencionó que si bien el transporte público es importante, esta vialidad beneficiará la inversión.

Vamos a ir año con año avanzando. Es muy importante [esta vialidad] porque el transporte de carga le permite tener una entrada a Ciudad Juarez", declaró la presidenta.

Sheinbaum Pardo señaló que este año (2025) se termina la vialidad de Bavispe, que igualmente permitirá la conectividad hacia Chihuahua, pero más al norte. Informó que se está trabajando en Distritos de Riego, principalmente al sur del estado, para abastecer de agua en la entidad, especialmente en la capital. Y por último, celebró la presentación reciente del programa que beneficiará al sector ganadero.

¿Cuándo se presentará el Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo?

El gobernador sonorense entregará su informe anual de actividades al Congreso del Estado de Sonora este sábado 13 de septiembre. Se prevé que la entrega del documento se realice entre las 10:00 y las 11:00 horas, en un acto protocolario en el que Alfonso Durazo estará acompañado por miembros de su gabinete y por invitados especiales. TRIBUNA te comparte más detalles aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo