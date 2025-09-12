Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Cajeme; detalla estrategia de seguridad

Ciudad de México.- Este viernes 12 de septiembre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la estrategia de seguridad que se están implementando en Cajeme, uno de los municipios prioritarios debido al alto número de homicidios que reporta mes con mes, y que recientemente ha tenido un repunte en este crimen.

Primero, ante los medios de comunicación reunidos este viernes en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano destacó que en los últimos años el número de asesinatos en Cajeme ha reportado una baja, no obstante, fue recientemente cuando este crimen volvió a elevarse: "Ha disminuido, en los últimos seis años, el número de homicidios en Cajeme. Pero los últimos dos meses se incrementó un poco".

Sheinbaum detalla estrategia de seguridad en Cajeme

Recordó que ayer, por ejemplo, estuvieron en la reunión con el Gabinete de Seguridad la gobernadora de Chihuahua y el presidente municipal de Ciudad Juárez: "Chihuahua también tiene en el último mes, mes de septiembre, se están incrementado un poco los homicidios, entonces cuando vemos eso llamamos al gobernador, al presidente municipal [...] hablamos con ellos, nos dicen que están planteando y tomamos acuerdos de mayor coordinación para disminuir el delito y no esperar a que la tendencia nos rebase".

Lo mismo es en el estado de Sonora y particularmente de Cajeme, que ha ido aumentado en el último mes y medio, un poco los homicidios. Entonces ahí acordamos mayor coordinación en temas de inteligencia, investigación, que lleven a detención de presuntos delincuentes vinculados con estos homicidios, pero también el fortalecimiento de la atención a las causas", detalló la presidenta.

Sheinbaum Pardo señaló que, a la par de estas estrategias de seguridad, la Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en un programa para tratar el consumo de drogas, así como para beneficiar a los jornaleros agrícolas, ya que el sur de Sonora es una zona de mucha producción. Apuntó que esta estrategia también se está ejecutando en Baja California y Michoacán.

Recordó que en el sur de Sonora están analizando construir un Polo del Bienestar, así como una Ciudad Universitaria que ayude a disminuir las causas de la drogadicción, delincuencia, entre otros crímenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'