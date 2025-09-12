Taxistas 'quinceros' de Cajeme defienden su ruta y exigen participación en mesas de transporte

Cajeme, Sonora.- Reynaldo Castillo López, representante de los grupos de taxistas conocidos como 'quinceros', dio a conocer que directivos de la nueva 'Ruta Cajeme', lo que era la línea 9, les pidieron que dejaran de recorrer un tramo compartido.

Destacó que esos taxistas son los que han movilizado a los usuarios desde hace mucho tiempo.

Piña debe entender que él viene a manejar una línea; nosotros tenemos 7 años manejando el centro y conocemos más del transporte. Creo que en las mesas de trabajo sobre el transporte deben estar los taxistas", recalcó.

Por su parte, las autoridades señalaron que privilegiarán el diálogo en este y otros temas.

Fuente: Tribuna de Yaqui