Universidades de Cajeme se unen para fomentar la paz y el respeto a los derechos humanos

Cajeme, Sonora.- Rectores y directivos de diferentes universidades, con sede en Ciudad Obregón, se agruparon y reunieron en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), para convocar a la sociedad en general a la tercera edición de la jornada 'Todas y Todos Unidos por La Paz'.

El rector del Tecnológico de Sonora, Jesús Héctor Hernández López, destacó que las universidades, tanto a nivel local como nacional e internacional, tienen funciones sustantivas que cumplir, entre las que destaca la formación de jóvenes cuya educación debe contribuir a la construcción de una nueva cultura.

En este caso, trabajar en la construcción de la cultura de paz es entender que hay que desarrollar un conjunto de actitudes, modos de vivir, de comportamientos en las personas sobre las que tenemos influencia, para que los conflictos se resuelvan de manera pacífica", destacó.

Destacó que, como representantes de las universidades, deben reconocer los trabajos que se realizan en materia de investigación y agregó que cuando se inició la alianza universitaria, se trabajó en una estrategia encaminada a lograr los objetivos relacionados con el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la construcción de un entorno seguro e inclusivo.

Por su parte, el rector de Universidad La Salle Noroeste, José Antonio del Coss Zorrilla, recordó que, como parte de estos trabajos, en los que participan 18 universidades que han conformado una Alianza Universitaria, se contempla la formación de la cultura de la paz, como resultado de dos foros que se han realizado entre las comunidades universitarias que incluyen alumnos, docentes y personal administrativo.

Destacó que el primer foro se realizó en febrero y uno más en junio, durante los cuales surgieron los ejes rectores en los que se está trabajando, entre ellos la prevención de adicciones, inclusión, atención a la violencia, salud mental y perspectiva de género, entre otros.

Lo más importante de estos foros es que llegamos a propuestas muy concretas y estamos realizando eventos importantes, pero lo más importante es que nos reunimos 18 universidades; para mí eso es un signo de esperanza y las universidades juegan un papel muy importante", finalizó.

Los días 20 y 21 del mes de septiembre, en diferentes escenarios se llevarán a cabo diferentes eventos artísticos y culturales, en los que participarán las diferentes instituciones que conforman la Alianza Universitaria por la Construcción de la Paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui