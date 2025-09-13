Alcaldesa de Guaymas destaca avance que presentan obras significativas

Guaymas, Sonora.- Con una inversión de 58 millones de pesos, 11 obras que se mantienen en proceso de construcción en diferentes sectores de la ciudad de Guaymas presentan al momento un significativo avance, aseguró la alcaldesa Karla Córdova González. La primera edil manifestó que estas obras son resultados de gestiones que se hicieron ante diversas dependencias estatales y federales, y son en respuesta a demandas ciudadanas.

Entre otras, mencionó la pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en bulevar Curvina y entronque calle Aguamarina en el sector Aurora; los trabajos en calle Nácori, entronque con paseo Centinela, frente a la parroquia y la construcción de cajas de operaciones tipo 2 y rehabilitación del tanque elevado en la comunidad de La Misa.

Asimismo, pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle 16, entre Faustino Félix y avenida II, en la Nacionalización del Golfo, y pavimentación con carpeta asfáltica, cruceros de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en avenida Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui