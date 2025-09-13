Cajeme: Desarrollo e inseguridad, los temas clave que esperan en informe de Javier Lamarque Cano

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la proximidad del primer informe de gobierno del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, correspondiente al periodo 2024-2027, representantes de distintos sectores productivos del municipio coinciden en que esperan conocer resultados concretos en materia de desarrollo y crecimiento económico.

Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), señaló que el informe debe reflejar claramente las acciones que se han llevado a cabo en beneficio de la sociedad.

Lo que más nos afecta es la inseguridad y la situación económica; una cosa trae a la otra. Esperamos que los informes contengan acciones que realmente hayan impactado positivamente, porque si se beneficia la sociedad, nos beneficiamos todos", indicó.

Por su parte, Elisa Morales Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa (Ammje), expresó que esperan información sobre las estrategias impulsadas para posicionar a Cajeme como un verdadero polo de desarrollo económico.

Agregó que, para lograr ese objetivo, es necesario considerar a los sectores productivos. Destacó también que se ha estado trabajando en coordinación con dependencias de distintos niveles de gobierno, a través del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco).

Asimismo, el presidente de la Comisión de Economía de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Sonora, Omar Alberto Guillén Partida, indicó que el informe debe incluir las gestiones y acciones encaminadas a convertir al municipio en un espacio de crecimiento y bienestar para sus habitantes.

El próximo 16 de septiembre, Javier Lamarque Cano habrá presentado su cuarto informe de manera consecutiva. En total, con siete informes rendidos en distintos periodos, se posiciona como el alcalde que más ha informado a la ciudadanía en la historia del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui