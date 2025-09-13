Clima en Sonora: Por remanentes de ciclón 'Mario' se prevén LLUVIAS para HOY, 13 de septiembre, en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 13 de septiembre por la noche se están previendo lluvias en Sonora por los remanentes del ciclón tropical 'Mario', por eso TRIBUNA te comparte los detalles del clima para hoy. No dejes de leer para que estés enterado de lo que señalan la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); aquí, todos los detalles del pronóstico del tiempo.

Según el reporte vespertino de la Conagua, se indica que para esta noche, alrededor de las 21:00 horas, se pueden prever chubascos y lluvias en las regiones norte, centro, costa, sur y este de Sonora. Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se están advirtiendo vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 50 km/h.

El boletín del SMN señala: "Durante esta noche y madrugada del sábado, la zona de baja presión asociada a los remanentes del ciclón tropical Mario, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura sobre el noroeste del país, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, así como chubascos en Coahuila". Sin embargo, las precipitaciones podrían dejar captaciones de 25 a 50 milímetros (mm). Entre las temperaturas que podrían registrarse varía desde los 34°C a los 40°C.

Así será el clima en Sonora esta noche

¿Cómo será el clima para mañana domingo 14 de septiembre en Sonora?

Se informa que seguirán los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Baja California Sur, mientras que el monzón mexicano y una vaguada en altura podrán ocasionar lluvias para Sonora. Puntualmente, para el estado se espera cielo medio nublado a nublado durante el día y durante la tarde un ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en Sonora.

Las autoridades piden a los municipios de la sierra estar atentos por el posible incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además, se podrían tener rachas de viento de 10 a 20 kilómetros por hora. Te recomendamos seguir leyendo el pronóstico del clima en Sonora por TRIBUNA, ya que te presenta la situación climática de mañana, tarde y noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua