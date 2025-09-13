Cuarto Informe de Alfonso Durazo: Estos son los cinco puntos clave de su mensaje

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 13 de septiembre, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rindió su Cuarto Informe de Gobierno, donde presentó cuentas a los sonorenses del trabajo realizado en sus cuatro años de gestión, pero especialmente en su último año, el cual ha sido impulsado por grandes obras e importantes inversiones en materia de salud y educación. También resaltó el respaldo que ha dado a cada uno de los 72 municipios de Sonora, no sin dejar de lado que todo lo realizado no sería posible si no fuera por el apoyo que ha recibido su gobierno de la federación, especialmente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aquí TRIBUNA te presenta los cinco puntos más importantes del Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo, donde también destaca el apoyo que se ha dado a la educación y a la salud.

Salud y educación

En el primer punto, el gobernador agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues afirmó que gracias a su respaldo se fortaleció al IMSS-Bienestar con la inauguración del Hospital Comunitario de Vícam Switch. También informó sobre el hecho de que casi está por finalizar el hospital del IMSS en Navojoa con una inversión de 2 mil 227 millones de pesos, que beneficiará a 96 mil derechohabientes.

"Estamos construyendo un nuevo hospital del IMSS en San Luis Río Colorado, con una inversión de 4 mil millones de pesos. En Hermosillo convertimos el viejo hospital general en el primer hospital universitario del país, con una inversión de 248 millones de pesos". En cuestión de educación, afirmó que se han entregado más de medio millón de becas, con una inversión total de 2 mil 578 millones de pesos, destinando solo este año 830 millones de pesos. "Hemos entregado 1.7 millones de uniformes escolares completos y gratuitos, con mil 384 millones de pesos de inversión. 316 millones de pesos se invirtieron este año para la entrega de 440 mil uniformes completos".

Reducción de la pobreza

El gobernador Alfonso Durazo destacó que, gracias a los programas sociales y a los incrementos salariales, se redujo la pobreza a su nivel más bajo. 450 mil sonorenses salieron de la pobreza y la pobreza extrema por ingreso se redujo en 40 por ciento. El mandatario dio a conocer que se logró contar con el presupuesto social más grande en la historia de Sonora. afirmando que por el bien de todos primero los pobres.

Además, señaló que se han destinado 2 mil 122 millones de pesos en programas de bienestar que alcanzan a más de 335 mil sonorenses, adicionales al millón ocho mil beneficiarios de los programas sociales de carácter federal. "Sonora se transforma con la reducción histórica de la pobreza. Sacamos a 450 mil personas de la pobreza. Creamos el presupuesto social más grande de la historia para cumplir nuestro principio: por el bien de todos, primero los pobres".

Bajan los niveles de inseguridad

El gobernador Durazo informó que entre 2021 y 2025, el promedio diario de homicidios disminuyó 39.6 por ciento. En Cajeme se redujo 34 por ciento entre 2023 y 2024 y en Guaymas 64 por ciento. "Recientemente inauguramos ahí el complejo de seguridad en el que invertimos 297 millones de pesos; es una instalación con capacidad de alojar 135 elementos y un C5 con tecnología de vanguardia".

También dijo que se cuenta con una contribución extraordinaria del 1 por ciento al Impuesto Sobre Nómina que se aplica únicamente a empresas con más 100 trabajadores. "Las capacidades presupuestales y operativas tienen un antes y un después con la creación del Fideicomiso para Competitividad y Seguridad", aseguró.

Alfonso Durazo rinde su Cuarto Informe de Gobierno

Acciones contra la sequía

El mandatario resaltó la inversión de 7 mil 500 mdp para construir un sistema de presas con el objetivo de acopiar la mayor cantidad posible de agua, ante las escasas lluvias. Enfatizó la importancia de construir obras de infraestructura para garantizar que el agua no falte. Dijo que durante el 2025, se han invertido tres mil 156 millones de pesos con más de mil 200 pequeñas obras hidráulicas, priorizando comunidades con mayor necesidad.

Destacan el Distrito de Riego 018, el Acueducto Yaqui con más de 2 mil 200 millones de pesos de inversión, la rehabilitación del Acueducto Independencia, con 292 millones de pesos de inversión, y el Bypass de Hermosillo con 78 millones de pesos de inversión.

Expresa respaldo a Sheinbaum y saluda a AMLO

Durazo expresó su total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que su forma de gobernar es una inspiración, y envió un saludo al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). "Es fundamental reconocer a nuestro querido Andrés Manuel; la vida cambió con su llegada a la presidencia", dijo Alfonso Durazo.

Para despedirse, Alfonso Durazo envió un mensaje de agradecimiento a los sonorenses tras 4 años al frente del Gobierno de Sonora: "Gracias por dejarme gobernar, con Sonora todo, con Sonora siempre". "¡Con Sonora todo! ¡Con nuestra presidenta siempre! ¡Viva Sonora!".

El Congreso de Sonora recibe el Cuarto Informe de Gobierno

En representación del Poder Legislativo, la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, recibió el Cuarto Informe de Gobierno, entregado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Durazo Montaño señaló que este documento reúne las acciones más relevantes realizadas por el Gobierno de Sonora durante el último año en sus distintos ámbitos. Agradeció a las y los legisladores su colaboración y respaldo en diversas iniciativas que contribuyen a cumplir las responsabilidades del Poder Ejecutivo estatal y a avanzar en el logro de las metas trazadas en beneficio de las y los sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui