Cuarto Informe de Gobierno: Alfonso Durazo rinde cuentas a los sonorenses

El gobernador mostró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que una mujer está al frente del país. También envió un mensaje al expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Es fundamental reconocer a nuestro querido Andrés Manuel; la vida cambió con su llegada a la presidencia", dijo Alfonso Durazo.

Para despedirse, Alfonso Durazo envió un mensaje de agradecimiento a los sonorenses tras 4 años al frente del Gobierno de Sonora: "Gracias por dejarme gobernar, con Sonora todo, con Sonora siempre". "¡Con Sonora todo! ¡Con nuestra presidenta siempre! ¡Viva Sonora!".