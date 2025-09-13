Cuarto Informe de Gobierno: Alfonso Durazo rinde cuentas a los sonorenses

Hermosillo, Sonora.- Desde el Teatro del Auditorio Cívico del Estado de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño rinde cuentas a los sonorenses en su Cuarto Informe de Gobierno. El mandatario sonorense hablará del trabajo hecho durante el último año en temas de infraestructura, salud, educación y otros rubros. Este último año de gestión ha destacado la rehabilitación de emblemáticos espacios como La Sauceda, pero también grandes obras como el Malecón de Huatabampito.
Respaldo a Sheinbaum y termina el informe
El gobernador mostró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que una mujer está al frente del país. También envió un mensaje al expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Es fundamental reconocer a nuestro querido Andrés Manuel; la vida cambió con su llegada a la presidencia", dijo Alfonso Durazo.
Para despedirse, Alfonso Durazo envió un mensaje de agradecimiento a los sonorenses tras 4 años al frente del Gobierno de Sonora: "Gracias por dejarme gobernar, con Sonora todo, con Sonora siempre". "¡Con Sonora todo! ¡Con nuestra presidenta siempre! ¡Viva Sonora!".
Durazo resaltó su respaldo a la educación
Dijo que con la entrega de apoyos económicos, desayunos escolares y uniformes se ha logrado combatir el abandono escolar y el analfabetismo.
Destaca la inversión en el tema de salud
Dio a conocer que se fortaleció al IMSS-Bienestar con la inauguración del Hospital Comunitario de Vícam Switch: "Llevamos por primera vez servicios de salud al territorio yaqui". Además, destacó la construcción de nuevos hospitales en Navojoa y Vícam Switch, "convertimos el antiguo Hospital General de Hermosillo en el primer Hospital Universitario del país".
Habla del Plan Sonora de Energías Sostenibles
"Consolidamos el Plan Sonora de Energías Sostenibles con su inclusión en el Plan México. Destaca la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, con una inversión garantizada de 18 mil millones de pesos al 2030; esto significa que en 2027 vamos a tener una carretera de tres carriles, un carril alterno de rebase de Guaymas hasta Chihuahua, y el 2030 una carretera de cuatro carriles".
También dijo que agradece la inclusión de dos polos de desarrollo, uno en Hermosillo y otro en Ciudad Obregón, que representan una política muy innovadora para incentivar la inversión.
Durazo destaca el Plan Hídrico de Sonora
Enfatizó la importancia de construir obras de infraestructura para garantizar que el agua no falte. Dijo que durante el 2025, se han invertido tres mil 156 millones de pesos con más de mil 200 pequeñas obras hidráulicas, priorizando comunidades con mayor necesidad.
Destacan el Distrito de Riego 018, el Acueducto Yaqui con más de 2 mil 200 millones de pesos de inversión, la rehabilitación del Acueducto Independencia, con 292 millones de pesos de inversión, y el Bypass de Hermosillo con 78 millones de pesos de inversión.
"Gracias a nuestra presidenta se incluyeron los distritos 041 del Yaqui y 038 del Mayo en el Proyecto Nacional de Tecnificación Agrícola, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos".
Durazo destaca mejoras en seguridad; pide dejar de idealizar a los criminales
El gobernador habló de la creación de la Primera División de Operaciones Fronterizas en el país. También dijo que Sonora ha tenido un avance de siete posiciones en percepción de inseguridad, resaltando los esfuerzos.
Asimismo, resaltó la disminución del homicidio doloso, hasta en un 39 por ciento del 2021 al 2025, especialmente en municipios como Cajeme con una reducción de hasta el 34 por ciento y en Guaymas con un 64 por ciento.
Por otra parte, Durazo dijo que como sociedad se tiene que dejar de idealizar a los criminales, es decir, ponerlos como héroes. "Presentarlos como héroes o figuras a imitar diluye y trivializa la violencia", señaló.
Destaca los logros en materia de transporte urbano
"Incorporamos ya 371 unidades de transporte en Hermosillo, Cajeme, Navojoa, San Luis Río Colorado y Nogales. 215 en los últimos dos años, todas nuevas con aire acondicionado", afirmó el mandatario.
También dijo que esta modernización fue posible gracias a una inversión de 179 millones de pesos de recurso público y 290 millones de pesos de inversión privada.
Anuncia los nuevos malecones
El gobernador Alfonso Durazo informó sobre la inversión de más de 100 millones de pesos y además dio a conocer que pronto se sumarán los de San Carlos, Guaymas, Empalme, Puerto Peñasco y Bahía de Kino, y el rescate integral del conjunto de la Laguna del Náinari, el Parque Infantil y el deportivo Álvaro Obregón, en Ciudad Obregón.
Además, comentó que también van a iniciar la primera etapa de cuatro carriles de la carretera Hermosillo, Miguel Alemán. "Lo más importante de todo es que lo vamos a hacer con la venta de un terreno que un gobernador puso indebidamente en manos de un particular, que pudimos recuperar, será vendido a Banobras, y con ese dinero vamos a aplicarnos a cumplir con todos esos compromisos".
Gran inversión en obras
Alfonso Durazo informó que se han destinado más de mil 217 millones de pesos a infraestructura municipal en ámbitos de salud, educación, deportivo y urbano. Además de que se han ejecutado 269 obras con una inversión de 733 mdp por programa de sequía.
También con el programa Transforma Sonora se han realizado dos mil 81 obras con una inversión de 483 millones de pesos; "tan solo en el último año ejecutamos 539 proyectos por 125 millones de pesos".
Agradece Durazo a AMLO y a Sheinbaum
El gobernador de Sonora agradeció el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Durazo destaca una política de vivienda "sin precedentes"
Informó que con el Plan Nacional de Vivienda se comenzó ya con la construcción de 12 mil viviendas, de las 33 mil 800 programadas. Además, afirmó que han entregado más de 59 mil 600 escrituras y condonado más de 25 mil trámites en el registro público de la propiedad; con lo que más de 30 mil personas superaron el rezago por calidad de espacio habitacional.
Destaca la reducción de la pobreza
"Sonora se transforma con la reducción de la pobreza; este año la pobreza alcanzó su nivel más bajo en la historia; sacamos a 450 mil sonorenses de la pobreza". El funcionario explicó que se creó el presupuesto social más grande de la historia para cumplir nuestro principio: por el bien de todos, primero los pobres.
Durazo afirma que se acabaron los "privilegios y jolgorios" de funcionarios
"Sonora se transforma con la democratización del Poder Judicial, que sea una institución al servicio del pueblo". Dijo que, gracias a que acabaron con los privilegios de funcionarios y medidas de austeridad, al combate a la corrupción, se estabilizaron las finanzas públicas.
Afirma Durazo que se combatió la corrupción
"Sonora se transforma con finanzas sanas. Acabamos con privilegios y el derroche, combatimos la corrupción y aplicamos disciplina financiera", afirmó el gobernador durante su Cuarto Informe de Gobierno. "Transformar Sonora es conducir el gobierno bajo riguroso orden de prioridad de las mayorías".
Durazo destaca la Reforma al Poder Judicial
El gobernador habló sobre la Reforma al Poder Judicial, destacando que por primera vez los sonorenses eligieron a sus representantes. Afirmó también que es parte importante de la transformación de Sonora. "Sonora se transforma con la democratización del Poder Judicial, que sea una institución al servicio del pueblo".
Hoy la política en el estado es más sana: Durazo
"Nunca antes habíamos conocido una libertad de expresión y una tolerancia política como la que conocen los sonorenses", afirma Durazo.
Durazo comienza su Cuarto Informe de Gobierno
Comienza señalando que rinde su Cuarto Informe de Gobierno en condiciones muy distintas a como tomó el gobierno. "Transformar Sonora es separar el poder político del poder económico". "Sabíamos que habían saqueado estas tierras durante décadas (…) En 2025 nos ahorraremos casi 500 millones de pesos por servicio de deuda".
Marcelo Ebrard acompaña a Durazo
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, acude como invitado especial por parte del Gobierno Federal, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobernador se dirige al Teatro Auditorio Cívico del Estado
Durazo Montaño se dirige al Teatro Auditorio Cívico del Estado para rendir cuentas a los sonorenses.
Durazo entrega su Cuarto Informe al Congreso del Estado
"Hoy entregué en el H. Congreso del Estado de Sonora el Cuarto Informe de Gobierno 2024-2025, con el firme compromiso de rendir cuentas con transparencia ante las y los sonorenses", señaló.
De manos del propio gobernador Alfonso Durazo Montaño, la presidenta del Congreso del Estado, Vicky Espinoza, recibió el cuarto informe de trabajo en el que se destacan las acciones realizadas durante los últimos 4 años.