El Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo es el más visto de la historia de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo Montaño ha sido el más visto de la historia de Sonora, de acuerdo con información compartida por el Gobierno del Estado de Sonora. Y es que miles le pudieron dar seguimiento en tiempo y forma a la presentación del mensaje donde el mandatario de Sonora rindió cuentas a través de cadenas de transmisión estatales y regionales, medios de comunicación y plataformas digitales.

De acuerdo a los datos compartidos, el nombre de Alfonso Durazo Montaño estuvo dentro del top 10 de tendencias en México en X, antes Twitter, y de las más de 25 mil 500 personas que registró a través de plataformas de YouTube y Facebook, además de miles de espectadores que siguieron el mensaje en los canales de los medios de comunicación convencionales. Además, el Cuarto Informe de Gobierno fue el más visto en la historia al registrar una audiencia cautiva en más de 40 municipios, interesada en conocer la acción de gobierno, quienes tuvieron acceso de primera mano a la rendición de cuentas del estado que guarda la administración pública estatal.

El informe del gobernador Alfonso Durazo Montaño se pudo visualizar en centros de trabajo, plazas públicas, auditorios y organizaciones privadas para dar a conocer a la ciudadanía los resultados de sus cuatro años de trabajo, entre los que destacaron obras como los próximos malecones, la carretera de cuatro carriles de Bahía de Kino y la rehabilitación de la Laguna del Náinari.

Cientos vieron el Cuarto Informe de Gobierno de Durazo

El mandatario estatal informó sobre los resultados de los compromisos asumidos desde el primer día de su administración. Resaltó las medidas de austeridad implementadas al combate a la corrupción, a la mayor eficiencia en la administración tributaria y a la prudencia en el manejo de la deuda para lograr calificaciones BBB a niveles de A, otorgadas por Fitch Ratings, Moody’s y HR Ratings.

"Servir a Sonora es un privilegio que deja huella. Lo gobierno con pasión y responsabilidad, entregando lo mejor de mí para transformar nuestro estado junto con un pueblo que nunca baja la cabeza. Hoy avanzamos con la frente en alto, sin marcha atrás, consolidando a Sonora en una tierra de oportunidades", afirmó Durazo en su Cuarto Informe de Gobierno.

Ha sido un honor servirles durante cuatro años y rendir cuentas siempre con transparencia.



Fuente: Tribuna del Yaqui