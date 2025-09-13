La navojoense Arely Ayala es la mejor fisicoculturista natural del mundo

Navojoa, Sonora.- Además de ser una excelente madre de familia, maestra y entrenadora, la joven Icela Arely Ayala Amavizca ha vuelto a poner el nombre de Navojoa en el mapa del fisicoculturismo mundial, al convertirse en triple campeona mundial de fisicoculturismo natural, representando a México en Buenos Aires, Argentina.

Fue en el año 2018 cuando Arely comenzó su trayectoria en el fisicoculturismo, participando en el 'Clásico Mr. Sonora', logrando un debut de ensueño al obtener el primer lugar estatal, sin imaginar que su carrera despegaría a nivel mundial.

La joven navojoense obtuvo tres medallas de oro en su reciente participación en Argentina

La triple corona

Sin duda alguna, la navojoense se ha convertido en un referente mundial del fisicoculturismo natural al obtener tres medallas de oro en la última competencia del 'Natural Universe INBA Latinoamérica', en las categorías de 'Sports Model Profesional', 'Bikini Diva Profesional' y 'Bikini Ángel Profesional'.

Hoy me convierto en Triple Campeona Mundial y este logro no es solo mío; primero que nada todo, se lo debo a mi padre celestial, a Dios, por darme fuerza, disciplina y la oportunidad de cumplir mis sueños. También a mi familia, mi equipo, colaboradores y todas las personas que me apoyaron y creyeron en mí", expresó.

Arely también ha conquistado las redes sociales, compartiendo sus rutinas y consejos, pero sobre todo motivando a los jóvenes a realizar ejercicio y mejorar su calidad de vida.

Esto no es sólo un triunfo en el escenario, sino que también es un mensaje: Con disciplina, constancia y pasión, los sueños más grandes se cumplen, México puede brillar en cualquier parte del mundo, cada mujer y cada atleta puede transformar su historia", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui