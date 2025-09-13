MC toma protesta al Comité Operativo Municipal en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- El partido Movimiento Ciudadano (MC) tomó protesta al primer Comité Operativo Municipal en San Luis Río Colorado, con Jorge Rodríguez Meneses al frente del mismo. La coordinadora estatal de MC, Natalia Rivera Grijalva, reconoció el liderazgo de Rebecca Ching Hurtado en San Luis Río Colorado y respaldó el proyecto que ha logrado conformar en el municipio; de igual forma, felicitó y brindó su respaldo a Jorge Rodríguez Meneses, al frente de la organización política del partido para lograr el objetivo del triunfo en 2027.
Hoy comienza una nueva historia para San Luis Río Colorado, donde la voz de la ciudadanía será escuchada y el compromiso será trabajar por un futuro más justo, inclusivo y con oportunidades para todos", expresó el nuevo coordinador municipal.
Junto con Rodríguez, 11 personas integran la nueva coordinación del partido en San Luis Río Colorado, entre las que se encuentran Marco Antonio Luna Espíndola, Jesús Martin Meza Bustamante, Nayely Gaytán Reyna, Ramón Armando León Félix, Yuma Luque Guillen, María José Lugo Sandoval, Georgina Parra Irineo, Sandra Guadalupe Zúñiga Leyva y María Magdalena Angulo Nava. Por su parte, la regidora Rebecca Ching Hurtado resaltó que Movimiento Ciudadano ya es la segunda fuerza política en México.
Fuente: Tribuna del Yaqui