MC toma protesta al Comité Operativo Municipal en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- El partido Movimiento Ciudadano (MC) tomó protesta al primer Comité Operativo Municipal en San Luis Río Colorado, con Jorge Rodríguez Meneses al frente del mismo. La coordinadora estatal de MC, Natalia Rivera Grijalva, reconoció el liderazgo de Rebecca Ching Hurtado en San Luis Río Colorado y respaldó el proyecto que ha logrado conformar en el municipio; de igual forma, felicitó y brindó su respaldo a Jorge Rodríguez Meneses, al frente de la organización política del partido para lograr el objetivo del triunfo en 2027.

Junto con Rodríguez, 11 personas integran la nueva coordinación del partido en San Luis Río Colorado, entre las que se encuentran Marco Antonio Luna Espíndola, Jesús Martin Meza Bustamante, Nayely Gaytán Reyna, Ramón Armando León Félix, Yuma Luque Guillen, María José Lugo Sandoval, Georgina Parra Irineo, Sandra Guadalupe Zúñiga Leyva y María Magdalena Angulo Nava. Por su parte, la regidora Rebecca Ching Hurtado resaltó que Movimiento Ciudadano ya es la segunda fuerza política en México.

#Sonora | Movimiento Ciudadano tomó protesta al primer Comité Operativo Municipal en San Luis Río Colorado



"La ciudadanía será escuchada y trabajaremos por un futuro más justo, inclusivo y con oportunidades para todos", expresó el dirigente Jorge Rodríguez Meneses.

Fuente: Tribuna del Yaqui