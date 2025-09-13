Rastreadoras de Ciudad Obregón exigen orden y dignidad para cuerpos sin nombre

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido al desaseo y la desorganización de la llamada fosa común del área del Panteón del Carmen o Panteón Nuevo, destinada a sepultar los cuerpos que no son reconocidos ni reclamados por sus familiares, se ha vuelto necesaria la habilitación de un cementerio forense.

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, destacó que la asignación de un predio específico para sepultar a las víctimas de desaparición forzada permitiría una localización más ágil una vez que sean identificadas y reclamadas por sus parientes.

Lira Muñoz hizo un llamado a todas aquellas personas que tengan un familiar en calidad de desaparecido, para que acudan a la Fiscalía a realizarse un examen de ADN, lo cual facilitaría la identificación de los cuerpos ya encontrados.

Fuente: Tribuna del Yaqui