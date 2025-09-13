Vialidades de Bahuises se encuentran intransitables por las recientes lluvias en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la comunidad de Bahuises hicieron un llamado a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) en el Ayuntamiento de Navojoa para que acudan a la localidad a realizar el raspado o relleno de sus vialidades, las cuales se encuentran inundadas.

Los habitantes mencionaron que, además de los encharcamientos, las calles donde bajó el nivel del agua se encuentran destrozadas por el lodo, lo cual complica la movilidad de las familias, por lo que pidieron la presencia de maquinaria en la zona.

Hay muchas personas adultas mayores que pueden caerse por el lodazal que hay; también muchos estudiantes que no cuentan con carro no pueden cruzar las calles por lo mismo, o hay quienes se arriesgan y terminan todos enlodados", mencionó José García, uno de los vecinos afectados.

Por su parte, las autoridades ya se encuentran realizando trabajos de limpieza y desagüe en las comunidades afectadas, por lo que se espera que pronto visiten la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui