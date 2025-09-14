Cerrarán calles en Hermosillo por desfile de la Independencia de México

Hermosillo, Sonora.- A partir de las 8:00 horas del día de mañana, martes 16 de septiembre, se cerrarán diferentes calles del Centro Histórico debido al desfile cívico-militar organizado por el aniversario de la Independencia de México. Las vialidades a cerrar son la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de la calle Reforma hacia el bulevar Rosales, en el perímetro de la Universidad de Sonora (Unison).

Así mismo, se cerrará parte del bulevar Luis Encinas, a la altura de la calle Reforma, hasta el bulevar Pino Suárez; también el bulevar Navarrete estará cerrado en el perímetro de la Unison. El bulevar Abelardo L. Rodríguez estará cerrado, desde su cruce con Luis Encinas hasta la calle Benito Juárez, debido a que en ese trayecto se instalarán los contingentes que van a participar. Además, estarán cerrados los accesos al Centro Histórico por el bulevar Hidalgo debido al Informe de Gobierno del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, en la sesión solemne de cabildo.

Detalles

Se estima que el desfile cívico-militar por la Independencia de México comience a las 9:00 horas; iniciará en el bulevar Rodríguez, a la altura del Auditorio Cívico del Estado. Se contará con la presencia del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y demás autoridades estatales. Para el desfile se espera la participación de más de cinco mil personas en poco más de 50 contingentes, donde marcharán estudiantes, trabajadores, autoridades civiles y militares; así mismo, habrá demostración de los cuerpos de emergencia, como Bomberos de Hermosillo y de la Cruz Roja Mexicana.

El Departamento de Tránsito Municipal en Hermosillo invita a los automovilistas a tomar rutas alternas para evitar inconvenientes. Se pide a los asistentes al desfile extremar precauciones contra el calor, como llevar sombrero y mantenerse hidratados, así como priorizar instalarse en lugares con sombra y no exponer a niñas y niños.

Llaman a evitar el uso de juegos pirotécnicos

Debido a que el oído de diferentes especies de perros y gatos es cuatro veces más sensible que el del ser humano, la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Sonora llama a evitar el uso de juegos pirotécnicos en estas fiestas patrias. El ruido de los cohetes y otros fuegos artificiales puede provocar ataques de pánico en ciertas especies de perros y gatos, además de ansiedad, desorientación y taquicardias; incluso, los animales pueden huir para refugiarse en un lugar seguro.

También las aves corren riesgo por el ruido, ya que genera desorientación, lo que podría provocar que choquen con edificios, cables o árboles por el sobresalto. En el caso de animales silvestres, puede provocar interrupción en sus ciclos naturales y alteraciones en sus ecosistemas.

Fuente: Tribuna del Yaqui