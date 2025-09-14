Clima en Ciudad Obregón HOY: Domingo 14 de septiembre con calor y lluvias aisladas

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 14 de septiembre de 2025, Ciudad Obregón amanece con condiciones propias de la temporada, donde el calor intenso se combina con posibilidades de lluvias aisladas durante la tarde. Para que nada interrumpa tu ultimo día del fin de semana, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro de la cabecera municipal de Cajeme. ¡Toma nota!

Clima en Ciudad Obregón para este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el análisis de The Weather Channel, esta mañana la ciudad se encuentra bajo un cielo con nubes y claros, registrando alrededor de 29 grados desde las primeras horas, con una sensación térmica que supera los 34 grados. La humedad cercana al 81 por ciento contribuye a que el calor se perciba más intenso, mientras que los vientos, de apenas 3 a 14 kilómetros por hora, se mantienen débiles y variables, sin representar un cambio significativo en las condiciones del entorno.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Facebook

Conforme avance el día, el termómetro alcanzará valores cercanos a los 37°C, con un índice UV que irá en aumento, situándose entre alto y muy alto hacia el mediodía, lo que implica riesgo de exposición solar prolongada sin protección. Durante la tarde, el ambiente seguirá dominado por altas temperaturas, con registros de entre 33 y 34 grados, pero lo más destacado será la probabilidad de lluvias aisladas y tormentas dispersas.

Entre las 14:00 y las 17:00 horas se prevé un incremento en la nubosidad, con precipitaciones ligeras que podrían alcanzar hasta 0.3 milímetros (mm), acompañadas de ráfagas de viento que oscilarán entre 8 y 21 kilómetros por hora provenientes del oeste. Aunque se espera que estas lluvias sean intermitentes y de corta duración, podrían ocasionar encharcamientos menores en zonas urbanas y una ligera reducción de la visibilidad.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste y occidente de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/8qqYEF0H6L — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 14, 2025

La sensación térmica se mantendrá elevada, rondando los 39 a 41 grados, lo que mantendrá un ambiente sofocante incluso con la presencia de precipitaciones. Por la noche, las condiciones se tornan más estables. El cielo se despejará gradualmente, permitiendo un descenso en las temperaturas hasta alcanzar valores mínimos de 26 a 28 grados hacia la medianoche. La sensación térmica todavía rondará los 33 grados, producto de la humedad persistente.

Los vientos se mantendrán ligeros, de 2 a 11 kilómetros por hora, lo que favorece un ambiente más tranquilo. La visibilidad será buena en la mayor parte de la ciudad, mientras que el índice UV descenderá a valores bajos, sin riesgo de exposición solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)