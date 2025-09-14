Clima en Sonora HOY 14 de septiembre: Calor extremo y fuertes lluvias, según Conagua

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 14 de septiembre de 2025, Sonora se prepara para una jornada marcada por contrastes climáticos: por un lado, se esperan altas temperaturas, propias de la temporada; mientras que por otro se alertan fuertes lluvias en la región. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima en Sonora para este segundo domingo de mes.

Clima en Sonora de este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora estará caracterizada por cielo medio nublado y un ambiente cálido, aunque en áreas serranas predominará la frescura. Sin embargo, hacia la tarde se espera un incremento importante en la nubosidad, con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de caída de granizo.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Estas precipitaciones podrían traer consigo rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la zona sur de la entidad, situación que puede complicar la visibilidad en carreteras y aumentar el riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán niveles altos, con registros por encima de los 35 grados en gran parte de Sonora y en estados vecinos como Sinaloa.

El contraste climático será aún más evidente en zonas altas, donde el ambiente se mantendrá más templado pese a la presencia de nubosidad. Para la noche, persistirán los nublados y la posibilidad de lluvias dispersas, con ambiente cálido en la mayor parte del estado.

El pronóstico general para México indica que este domingo estará marcado por condiciones inestables en gran parte del territorio. Los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de la península de Baja California, junto con el monzón mexicano, propiciarán lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Durango, así como precipitaciones fuertes en Chihuahua, Baja California Sur y Sonora. Además, la onda tropical número 32 recorrerá el sur del país, favoreciendo lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, mientras que Guerrero y Veracruz también presentarán precipitaciones de gran magnitud.

La situación se extiende a entidades del centro y noreste, como Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se prevén lluvias de moderadas a fuertes. En la Ciudad de México y estados aledaños como Tlaxcala, Guanajuato y Morelos, se anticipan intervalos de chubascos, aunque de menor intensidad que en el noroeste y sureste del país.

¡Tome precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)