Clima en Sonora: Se prevén TORMENTAS para esta NOCHE de 14 de septiembre en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta noche de domingo del 14 de septiembre de 2024 se están previendo tormentas dispersas para Ciudad Obregón. TRIBUNA te presenta el pronóstico completo del clima en Sonora para que las lluvias no te tomen desprevenido. Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel están pronosticando chubascos con lluvias puntuales intensas y descargas eléctricas para varias regiones de Sonora; no dejes de leer para que estés enterado.

De acuerdo con el boletín vespertino de la Conagua, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas para el norte, centro, costa, sur y este de Sonora. Además, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h). Lo anterior a causa del monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, además de que se podrán tener remanentes de la tormenta tropical 'Mario'. Por otra parte, según The Weather Channel, hay pronóstico de tormentas dispersas para Ciudad Obregón con una probabilidad del 61 por ciento de lluvia para esta noche y vientos de 10 a 15 kilómetros por hora con temperaturas aproximadas del 26°C. Además, se prevé una humedad del 79 por ciento.

Lluvias en Ciudad Obregón para hoy en la noche

¿Cómo será el clima para mañana lunes 15 de septiembre?

Según el SMN, para el día de mañana podrían registrarse lluvias. "Para el día de mañana, la tormenta tropical 'Mario' se localizará al suroeste de Baja California Sur; su circulación ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad. Por otra parte, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit", señala el boletín informativo del Servicio Meteorológico Nacional.

Además, se podría tener cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en el centro y este de Sonora. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región y fresco en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora. Además, se prevén temperaturas del 35 al 40°C.

Lluvias para hoy en la noche en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui