Entrevista: Ana Carolina Herrera Ayala, la joven karateca de Ciudad Obregón que ganó en los Panamericanos

Ciudad Obregón, Sonora.- Ana Carolina Herrera Ayala tiene 20 años y 17 de ellos los ha dedicado al karate, al tener como ejemplo a su mamá, quien fue fundamental para que se enamorara de ese deporte. "Ella era karateca cuando yo estaba chica y me gustaba mucho verla, me gustaron los deportes de contacto; siempre he dicho que no me gustan las pelotas, no se me dieron; yo siempre fui de golpes y siento que como mujer me ha dado mucha fuerza y madurez, definitivamente es mi deporte", comentó.

Su talento, esfuerzo y dedicación la convirtieron recientemente en la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025 realizados en Asunción, Paraguay. "Fue un proceso eliminatorio muy difícil que comencé desde más de un año antes; llevé un tiempo viviendo entre la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico Mexicano y el Centro de Deportistas de Alto Rendimiento. Además, estuve un mes en gira de preparación por España y otro mes en Egipto, con apoyo de la federación de karate de México", relató.

Sacrificios

"Entreno tres veces al día; antes del viaje, mi día era levantarme a las 4 y media de la mañana; iba a entrenar de 5 a 6 y media de la mañana; a la escuela, de 7 a 12 y media. A la una de nuevo al entrenamiento y terminar a las 3 para luego volver a la escuela, hacer tareas, salir a las 7 de la noche para irme a entrenar de nuevo hasta las 9 de la noche para llegar a casa a bañarme, cenar y a dormir", detalló.

La talentosa joven cajemense combina el deporte de sus amores con su preparación académica, que al igual que en el karate, también es muy exigente. "Estudio dos licenciaturas: la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad en Universidad Tec Milenio y también la licenciatura en Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico de Sonora".

La medalla de oro

"Se siente una felicidad enorme ver que con esta medalla llegan los frutos de todo el esfuerzo realizado; ganarla me costó muchos años de esfuerzo, dedicación y sacrificios lejos de mi familia", comentó. Carolina busca aprovechar la madurez deportiva que ha obtenido durante el último año para buscar repetir la hazaña, pero ahora en los Juegos Panamericanos mayores que se jugarán en Lima, Perú, 2027.

Ana Carolina Herrera Ayala, consiguió la medalla de plata, Eliam Simei Hernández Camacho, consiguió bronce y el equipo masculino conformado por Joaquín Victoria, Santiago Vega y Nikolas Tamayo también consiguió bronce. pic.twitter.com/53iKcdS3DD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 1, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui