Grito de Independencia en Hermosillo: Prohibirán el consumo y venta de bebidas alcohólicas

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 14 de septiembre de 2025 se anunció por parte de la Policía de Hermosillo que no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la zona del Grito de Independencia en la capital de Sonora, esto con el propósito de garantizar un ambiente seguro y familiar para los asistentes.

El comisario general de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, Alonso Durón Montaño, señaló que esta medida es parte de un operativo especial de seguridad. Se aplicará en el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre y se tendrán filtros de revisión para evitar que las personas ingresen con este tipo de bebidas.

"Vamos a desplegar un total de 300 elementos (entre ellos Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal) para apoyar ambos eventos, apoyados con los grupos de escuadrones, el K9 y grupos especiales, para de una manera no debilitar el estado de fuerza y seguir con los patrullajes preventivos en la ciudad", afirmó Durón Montaño.

Este operativo se tendrá por las principales calles de la ciudad, como el bulevar Miguel Hidalgo, Rosales y Pino Suárez. Además, informó que se instalará un módulo de atención ciudadana frente al Palacio Municipal para atender reportes y casos de extravío de menores, esto con el fin de garantizar que se tenga saldo blanco.

uD83DuDD14 ¡Celebremos juntos el Grito de Independencia en Sonora!



uD83DuDE4C Este 15 de septiembre, acompáñanos a disfrutar como nunca antes las fiestas patrias en el Centro Histórico de Hermosillo.



Con cuatro foros e invitados especiales, no te pierdas esta gran fiesta que es para todas y… pic.twitter.com/PevXdRqxp4 — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) September 14, 2025

Entre las recomendaciones que dieron las autoridades del municipio de Hermosillo está las siguientes:

Estacionar sus vehículos en lugares visibles y cercanos al evento

Evitar dejar objetos de valor a la vista

Considerar usar transporte público o plataformas de servicio

Grito de Independencia en Hermosillo

Será en la Plaza Zaragoza a las 23:00 horas y se tendrá un show de drones que estará acompañado musicalmente por la sinfónica. Además, en las diferentes plazas se tendrá un amplio repertorio musical para el entretenimiento de los sonorenses; en total son cuatro los foros principales: Plaza Alonso Vidal, Plaza Bicentenario, Callejón Velazco y Parque Hidalgo.

Por otra parte, el gran cierre del Grito de Independencia, el cual será encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, estará a cargo del Tropicalísimo Apache en la Plaza Alonso Vidal.

Este 15 de septiembre celebremos nuestra Independencia en el Centro Histórico de Hermosillo. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Disfrutemos en familia de música, alegría y del Grito que nos llena de orgullo como mexicanas y mexicanos.



Vivamos juntos la fiesta más grande de nuestra patria en Sonora, Tierra de… pic.twitter.com/6OaY8lPdx7 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 11, 2025

