Invierten 160 millones de pesos en mercados municipales en municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con una inversión estatal superior a 160 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una estrategia integral de rescate y modernización de los mercados municipales de Hermosillo, Guaymas y Navojoa.

En Hermosillo ya abrió sus puertas el histórico Mercado Municipal no.1 'José María Pino Suárez', que por primera vez en sus 110 años de existencia recibió una rehabilitación integral de más de 120 millones de pesos.

Estos trabajos incluyeron el reforzamiento estructural, restauración de fachadas, modernización de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y preservación de elementos históricos bajo supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Rehabilitación

En Guaymas, se completó la primera etapa de rehabilitación del mercado, mejorando techo, muros, ventanas e iluminación. Actualmente, se desarrolla la segunda fase con una inversión total de 31.22 millones de pesos, destinada a modernizar los sistemas eléctricos y de gas.

En Navojoa, se aplicaron más de 10 millones de pesos en la renovación de instalaciones eléctricas, iluminación y medidas de seguridad, beneficiando directamente a más de 120 mil habitantes, así como a los comerciantes y consumidores.

Desde hoy los locatarios del Mercado Municipal reanudan atenciones en este emblemático lugar en Hermosillo. Migdelina Castillo, líder de los locatarios confirma que ya están listos para ofrecer sus productos y reconoce a @AlfonsoDurazo por esta obra. pic.twitter.com/F1roGcwolM — Gil Reyes (@SoyGilReyes) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui