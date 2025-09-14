Tormenta 'Lorena' provoca la formación de más de 10 socavones en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Jesús Antonio Ponce Zavala, director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), reconoció que se presentaron diversos problemas de hundimientos en distintos sectores de la ciudad durante los últimos días.

"Ahí por la calle 400, a la altura de la Escocia, se presentó un socavón, que es el agua que viene de la Misión del Sol; trabajamos esa parte a marchas forzadas, porque se venía el ciclón. Ahí descubrimos uno de metro y medio de diámetro; era realmente una gran oquedad en la tierra. Ahí hablamos de un colector que data de finales de los años noventa", mencionó.

Ese problema de la calle 400 llega hasta la calle Antonio Ochoa. "En ese sector nos cayeron más de 80 milímetros de agua que circuló y se empezaron a hacer varios hundimientos; uno en las calles Emeterio Ochoa y 400, pero también ahí en la 5 de Febrero se hizo otro, así como otro a la altura de la gasolinera y lo peor es que a la altura del Seguro Social se nos hizo otro", destacó.

Con el apoyo del georradar propiedad del Oomapas de Cajeme, se han detectado varios hundimientos y socavones que se han podido reparar antes de que generen problemas mayores, asegura el ingeniero Jesús Antonio Ponce Zavala.

El Oomapasc ha atendido varios socavones en el último año

Fuente: Tribuna del Yaqui