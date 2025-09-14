VIDEO: Galilea Montijo presume sus curvas en 'La Casa de los Famosos México' con icónico look inspirado en Jalisco

Ciudad de México.- Este domingo 14 de septiembre es la séptima Gala de Eliminación en 'La Casa de los Famosos México' y, aunque la tensión está al tope, también muchos televidentes y cibernautas están muy al pendiente de la famosa conductora Galilea Montijo, pues es bien sabido que cada una de sus apariciones genera decenas de comentarios por su gran estilo a la hora de vestir. Este domingo no fue diferente, pues 'La Gali' lució sus increíbles curvas en un ajustado vestido con el que rindió tributo a su natal Jalisco; aquí te compartimos el video.

Para esta ocasión, la conductora de programas como 'Hoy' buscó elegancia y sofisticación al lucir un corset negro con escote corazón y tirantes caídos, bordado con delicados motivos blancos en forma de ramas, que aportan un aire artesanal y refinado. Este look se complementa con una falda ajustada en el mismo tono negro, realzada en la cadera por dos aplicaciones en satín rojo, estructuradas en forma de flores, que añaden volumen y un guiño romántico al conjunto.

Galilea Montijo presume sus curvas

Este outfit es de la marca mexicana Olmos y Flores, originaria de Guadalajara; por esto 'La Gali' rinde tributo a su natal Jalisco. En su cuenta de Instagram la marca señaló: "Olmos y Flores es sinónimo de raíces que inspiran y moda que empodera; al igual que Gali, son originarios de Guadalajara. Inspirado en los bordados de la charrería piteado, en la sensualidad que envuelve el traje de charro y en la nobleza de la piel, lo acompañan dos rosas que florecen como símbolo de su ciudad, aquella que por mucho tiempo fue llamada 'La ciudad de las rosas'".

"Con esta creación elevan el origen mexicano, que desde niños rinde homenaje a los íconos que hacen de Guadalajara un referente de lo que es México: pasión, identidad y belleza", añadieron en el posteo de Instagram. Para complementar, la famosa optó por un peinado recogido en una trenza pulida, junto con los labios rojos intensos y el maquillaje luminoso, lo que refuerza el estilo clásico y poderoso que la caracteriza. Los accesorios son discretos pero sofisticados, como el arete dorado con diseño escultórico y el anillo sobrio en la mano. Como siempre, los comentarios de los usuarios en redes sociales no se dejaron esperar y resaltaron una vez más el buen estilo que tiene Galilea Montijo a la hora de vestir.

Fuente: Tribuna del Yaqui