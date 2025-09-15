Cajeme: Pueblo Yaqui sufre inundaciones por lluvias, habitantes piden apoyo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 15 de septiembre se registró una fuerte tormenta en la Comisaría de Pueblo Yaqui, la cual dejó múltiples daños al provocar inundaciones, vehículos varados e incluso personas que no pudieron salir a realizar sus actividades diarias. Desde muy temprano, en redes sociales, algunos habitantes expresaban su preocupación y se preguntaban si habría clases para los menores, ya que consideran riesgoso exponerlos a estas condiciones.

Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades para que atiendan los problemas en las calles mediante nivelado y balastreado, además de que se espera la construcción de salidas adecuadas para el agua pluvial, con el fin de evitar que las lluvias generen afectaciones similares en el futuro. Lo que más preocupa es la presencia de mosquitos, pues podrían provocar brotes de dengue; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han reportado casos.

El alcalde Javier Lamarque y la Secretaría del Ayuntamiento aún no se han pronunciado sobre este asunto, pero en caso de que lo hagan se informará a través de TRIBUNA. Por lo pronto, en diversas plataformas circulan videos que muestran zonas con agua estancada que impide la circulación, además de exigir a las autoridades una respuesta inmediata y la revisión del sistema de drenajes.

Los habitantes piden ayuda

Hace unas semanas, en distintos sectores de la República Mexicana —incluido Sonora— se presentó la tormenta tropical Lorena, y para evitar afectaciones graves el Gobierno del Estado emitió una serie de consejos a través de la Secretaría de Salud Pública. Se insiste en mantenerse siempre atentos a las condiciones climatológicas y consultar únicamente fuentes oficiales.

Entre las principales recomendaciones destacan: desconectar los aparatos eléctricos para evitar cortocircuitos, cerrar las llaves de gas y agua para prevenir accidentes, evitar desplazamientos durante lluvias fuertes —especialmente si hay inundaciones o vientos intensos—, mantener la calma, así como resguardar a niñas, niños y personas vulnerables dentro del hogar, alejados de ventanas o zonas de riesgo.

