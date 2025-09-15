Cajeme retoma tendencia a la baja en homicidios dolosos: Lamarque

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, indicó que, durante el mes de septiembre, se ha registrado una importante disminución en el número de homicidios dolosos que han ocurrido en el municipio. Esto en comparación con el mes anterior.

Señaló que agosto fue un mes en el que se presentó un repunte en lo que respecta a la comisión de este delito; sin embargo, Lamarque Cano dijo que se está trabajando en la contención y disminución de las ejecuciones que se registran en la localidad y se retomará el proceso de tendencia a la baja.

Ya ahorita está controlado el pico, está estabilizado y ya empezamos a bajar de nueva cuenta y a retomar la tendencia a la baja. Salvo este delito, todos los delitos de alto impacto están controlados", manifestó.

Lamarque Cano agregó que las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno, como la Sedena, Marina y Guardia Nacional, trabajan y se coordinan para enfrentar a los grupos delictivos que generan la violencia en el municipio.

En Cajeme, de ahí en fuera, estamos mejor que en muchos otros municipios, y estamos por debajo de la media en otros delitos de alto impacto y en otros casos somos los mejores evaluados", resaltó.

Finalmente, el edil cajemense destacó que parte de la estrategia para combatir la violencia y la inseguridad es la de atender las causas que las generan y, para ello, también se trabaja en la rehabilitación y remodelación de los espacios deportivos y parques públicos.

Se coordinan los tres niveles

El pasado 3 de septiembre, el alcalde se reunió con el gabinete de Seguridad Nacional para discutir la implementación de operativos conjuntos y programas sociales orientados a atender las causas estructurales de la violencia. En la reunión estuvieron presentes el gobernador Alfonso Durazo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Para continuar con los trabajos de contención y prevención de la inseguridad y la violencia, en Cajeme se han implementado diferentes acciones en materia de salud, educación, cultura, deporte y generación de oportunidades de bienestar impulsadas por el Gobierno Federal.

17 colonias de Ciudad Obregón forman parte de las acciones que se llevan a cabo por parte de las diferentes dependencias y corporaciones policiacas para atender las causas que generan inseguridad o violencia y continuar con una tendencia a la baja.

El 50 por ciento se ha reducido desde septiembre de 2021, inicio del anterior periodo de Javier Lamarque, hasta la fecha; los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y, en el caso de otros delitos, Cajeme se encuentra por debajo de la media nacional.

#Seguridad | Sicarios lo sorprendieron a balazos: Identifican a hombre que fue asesinado en Cajeme uD83DuDC64uD83DuDD2B??https://t.co/m6oVsHpDrI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui