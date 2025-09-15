Clima Ciudad Obregón HOY 15 de septiembre: Alertan día caluroso y noche con LLUVIAS

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este lunes 15 de septiembre con un cielo parcialmente nublado y temperaturas cálidas que marcarán el ritmo de la jornada. En medio de un ambiente húmedo y con probabilidad de lluvias hacia la noche, la población deberá estar atenta a las variaciones del clima, especialmente porque hoy se realiza el tradicional Grito de Dolores. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima en Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón este inicio de semana

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana se reporta una temperatura cercana a los 26 grados, con sensación térmica de hasta 28°. El cielo se mantendrá con nubes y claros, acompañado de un viento ligero proveniente del noreste, con rachas de entre 4 y 12 kilómetros por hora. La humedad alcanzará niveles altos, lo que generará una sensación bochornosa desde primeras horas.

En las siguientes tres horas, se esperan #Lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, norte, occidente, sur y sureste del país.



Durante la tarde, el termómetro alcanzará valores de hasta 36 grados, aunque la sensación térmica podría rondar los 40° debido a la humedad. El pronóstico indica cielo mayormente despejado con lapsos de nubosidad, pero con una probabilidad de lluvias débiles cercanas al 30 por ciento hacia las primeras horas vespertinas. El viento soplará de manera ligera desde el oeste, con rachas de hasta 19 kilómetros por hora, mientras que el índice UV será alto, llegando a nivel 6 en su punto máximo.

Por la noche, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 28 grados, pero el ambiente seguirá siendo cálido, con una sensación térmica de hasta 34°. Será en este periodo cuando aumente la probabilidad de chubascos, alcanzando un 51 por ciento de posibilidad de lluvia. El viento será variable, con dirección al suroeste y sureste en diferentes horas, aunque de baja intensidad.

En la madrugada del martes, el termómetro llegará a los 23 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas, lo que dará un respiro tras una jornada marcada por la humedad y el bochorno. La fase lunar de este día corresponde al cuarto menguante, lo que permitirá mejor visibilidad del cielo nocturno en los momentos despejados.

Fuente: Tribuna del Yaqui