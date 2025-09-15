Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS para esta NOCHE en Ciudad Obregón; podría llover durante el Grito de Independencia

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planeado asistir al Grito de Independencia? Pues lee esta información que señala que esta noche de 15 de septiembre podría llover en Ciudad Obregón. TRIBUNA tiene para ti todo el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel, así que no dejes de leer. Además, en varias regiones de Sonora se están pronosticando chubascos con descargas eléctricas; aquí te contamos.

De acuerdo con el reporte vespertino de la Conagua, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Sonora, especialmente en la región de la costa, norte, centro, sur y este de 18:00 a 21:00 horas. Además, se pronostican vientos de 20 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que las bandas nubosas del sistema tropical 'Mario' reforzarán la probabilidad de lluvia dentro del estado, aumentando el flujo de humedad para ser aprovechado por el monzón. La CEPC informó que se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión, la cual mantiene un 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días.

Lluvia en Ciudad Obregón

Para hoy, The Weather Channel pronostica un 70 por ciento de probabilidades de lluvia, esperando captaciones de 6 milímetros. Se esperan temperaturas mínimas de 26 grados centígrados con vientos de 10 a 15 kilómetros por hora. Además, Guadalupe Jiménez Ortega, jefa del área de meteorología de Conagua Obregón, dijo:

Lluvias para esta noche en Ciudad Obregón

Hay una alta probabilidad de que tengamos precipitaciones de 25 milímetros para esta noche, aunque no se descarta que sean mayores", comentó Guadalupe Jiménez Ortega. Dichas precipitaciones se esperan entre las 20:00 y 23:00 horas, explicó.

¿Cómo será el clima mañana martes 16 de septiembre en Sonora?

De acuerdo con el SMN, se espera cielo nublado durante el día, con lluvias fuertes en Sonora, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui