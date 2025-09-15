Continúa SEC con programa 'Vive saludable, vive feliz'; llegará a más de 100 mil alumnos

Hermosillo, Sonora.- Como parte de la estrategia 'Vive saludable, vive feliz', que impulsa el Gobierno Federal, para diciembre se contará con más de 100 mil alumnos de primaria y secundaria en Sonora censados en cuanto a talla, peso, salud bucal y visión, cuyo objetivo es identificar a los menores con sobrepeso u obesidad, informó Froylán Gámez Gamboa.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) dijo que el programa busca fomentar el deporte y la alimentación saludable en niñas y niños, además de brindarles lentes y atención dental cuando lo requieran.

Ahorita arrancamos la segunda parte del censo. De septiembre a diciembre esperamos registrar a más de 100 mil niñas y niños de primaria, que se sumarán a los 62 mil ya censados. Vamos a actualizar las cifras, porque todos los días tenemos cambios", dijo.

Indicó que en diciembre se presentará un informe de avances y que para marzo de 2026 se darán a conocer los resultados finales.

uD83DuDFE0 Una semana previa al arranque del ciclo escolar 2025-2026, #RevistaYoremia platicó con Migdelina Espinoza, quien da seguimiento por parte de SEC a la estrategia nacional Vive Saludable Vive Feliz. Te invitamos a conocer qué viene para este próximo regreso a clases. pic.twitter.com/1hFUj2Gm4D — SEC Sonora (@SECSonora) August 26, 2025

"Vamos a impulsar la activación física, que es fundamental, y me da gusto que cada vez haya más demanda de inscripciones en deportes, principalmente en futbol", agregó.

Con la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, más de 25 mil niñas y niños han recibido valoración médica en escuelas públicas de #Sonora. uD83CuDFEBuD83EuDD57 pic.twitter.com/ahWsA3Xoey — Froylán Gámez Gamboa (@FroylanGamezG) May 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui