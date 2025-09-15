Día del Grito: ¡Precaución! Advierten FUERTES LLUVIAS en Sonora HOY lunes 15 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 15 de septiembre, los sonorenses vivirán una jornada marcada por contrastes en el clima. Aunque la mañana inicia con temperaturas templadas y un ambiente relativamente estable, el panorama cambiará conforme avance el día, pues se esperan lluvias intensas en gran parte del estado, acompañadas de viento y actividad eléctrica. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del tiempo completo.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado tendrá cielo medio nublado a nublado con precipitaciones de fuerte intensidad que podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos, ocasionar deslaves en áreas serranas y provocar encharcamientos en zonas urbanas. Además, no se descarta la caída de granizo en algunos puntos.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá templado a cálido en la mayor parte de la región, mientras que en las zonas serranas predominará un clima fresco. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 20 y 25°C. La nubosidad será parcial en las primeras horas, aunque conforme avance el día aumentará su densidad.

Para la tarde, el pronóstico señala un cambio notable: el ambiente se tornará caluroso a muy caluroso, alcanzando temperaturas de hasta 38°C en varias ciudades del noroeste y sur de Sonora. Sin embargo, la humedad acumulada generará lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y caminos rurales. En municipios del centro y oriente, las tormentas se presentan como el principal riesgo, pues se prevé que sean más abundantes en esas zonas.

Hacia la noche, las lluvias persistirán, con menor intensidad en algunos puntos, pero acompañadas de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Esto podría ocasionar la caída de árboles o estructuras ligeras en áreas urbanas. La temperatura descenderá ligeramente, con mínimas cercanas a los 25 °C en zonas bajas, aunque en áreas serranas se sentirán valores más frescos.

uD83CuDF26?uD83CuDF29?En las siguientes tres horas, se esperan #Lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, sur y sureste del país.



Todos los detalles en los gráficos ?? pic.twitter.com/dm4gMuFUZJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 15, 2025

Advierten lluvias en México este día

El panorama en el resto del país también estará marcado por la inestabilidad. El monzón mexicano y la tormenta tropical Mario, ubicada al suroeste de Baja California Sur, generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el centro y sur de México traerá precipitaciones en estados como Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, lo que eleva el riesgo de inundaciones y deslaves.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan valores de 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, las mínimas más bajas del país estarán entre 0 y 5 °C en zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)