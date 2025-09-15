Empalme: Cancelan desfile cívico por intensas lluvias que afectaron la ciudad

Empalme, Sonora.- La Coordinación Municipal de Protección Civil de Empalme confirmó a través de sus redes sociales que se suspendió el Desfile Conmemorativo por el Aniversario de la Independencia y la Ceremonia de Aniversario de la Fundación del municipio. La principal razón es las condiciones meteorológicas, ya que las lluvias podrían resultar contraproducentes para el desarrollo de los eventos.

No obstante, se dejó en claro que existe la posibilidad de reprogramar las actividades, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota no se tiene ningún avance sobre el tema. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier información nueva. Asimismo, se precisó que la medida tiene como objetivo velar por el bienestar de la población y evitar incidentes que puedan poner en riesgo la vida de los asistentes.

"El Desfile Conmemorativo por el CCXV Aniversario de la Independencia de México, así como la ceremonia por el CXX Aniversario de la Fundación de Empalme, programados para este día, quedan suspendidos para una posible reprogramación. Esta medida se tomó con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los contingentes participantes y de las familias asistentes. Agradecemos su comprensión e invitamos a mantenerse atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento para próximas actividades", indica el comunicado.

Aviso

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del pasado domingo 14 al lunes 15 de septiembre de 2025 se reportaron acumulados de agua de hasta 4.4 mm en Empalme debido a las precipitaciones registradas. Entre los demás municipios afectados por las lluvias se encuentran Ciudad Obregón, con 35 mm; Vícam, con 32 mm; y Álamos, donde se registraron 50.7 mm.

El Comitu00e9 Organizador de festividades, en atenciu00f3n a la notificaciu00f3n de la Coordinaciu00f3n Municipal de Protecciu00f3n Civil,... Posted by Protecciu00f3n Civil Empalme on Monday, September 15, 2025

"Para el día de mañana, La tormenta tropical Mario se ubicará frente a las costas de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California y Baja California Sur. El monzón mexicano generará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Por otro lado, el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el noreste del país", afirmó la Conagua.

Fuente: Tribuna del Yaqui