Gobernador Alfonso Durazo destina el presupuesto más grande en programas sociales

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño indicó que desde el inicio de su administración consolidó el presupuesto social más grande en la historia de Sonora, y a cuatro años de gobierno logró reducir los niveles de pobreza de las y los sonorenses que por años vivieron en condición de rezago.

Con una inversión de más de dos mil 122 millones de pesos en programas de bienestar, que alcanzan a más de 335 mil sonorenses, así como al impacto de los programas federales que benefician a un millón ocho mil personas, con una derrama anual de 20 mil millones de pesos, se logró una transformación sin precedente en la reducción de la pobreza.

Sonora se transforma con la reducción de la pobreza. Gracias a los programas sociales y a los incrementos salariales, este año la pobreza en la entidad registró su nivel más bajo en la historia; sacamos a 450 mil sonorenses de la pobreza. Y la pobreza extrema por ingreso se redujo 40 por ciento”, expresó.

Además, señaló que el ingreso trimestral promedio por hogar se elevó a más de 94 mil pesos, lo que representa un aumento de 13.8 por ciento respecto a la medición anterior.

Resaltó que el Gobierno de Sonora ha impulsado programas sociales innovadores como: Cuidar a Quienes Cuidan, Pensión para Personas con Discapacidad, Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, entre otros.

Asimismo, con el programa Habitación Propia, se destinaron 337 millones de pesos para 10 mil 680 acciones de mejoramiento de vivienda, lo que representa más del doble de lo alcanzado en todo el sexenio anterior.

Sonora se transforma cuando ponemos a la gente al centro y rendimos cuentas con resultados en mi Cuarto Informe de Gobierno:



? 450 mil personas salieron de la pobreza

? 40 mil mdp invertidos en salud

? 1,200 obras hídricas para garantizar agua para todas y todos

? Más de… pic.twitter.com/rK0n8DpIeK — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui