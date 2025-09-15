Guaymas: Licitan proyectos de obra pública por 80 millones de pesos, confirma alcaldesa

Guaymas, Sonora.- Lo que vendrá a incrementar y mejorar la infraestructura pública en la ciudad y comunidades rurales; el Ayuntamiento tiene obras en proceso de licitación por más de 80 millones de pesos ya contratados, informó la alcaldesa Karla Córdova González.

La presidenta municipal dijo que las obras corresponden al ejercicio fiscal de 2025, las cuales se vendrán a sumar a las muchas otras que están en proceso y las que ya están terminadas, que representan un gran beneficio para la comunidad.

Destacó que estos trabajos que van a iniciar en los próximos días son parte del compromiso que ha asumido para dar soluciones a las peticiones de la ciudadanía, con lo que se contribuye a que las familias guaymenses mejoren su calidad de vida.

Expresó su agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo y a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo que en todo momento han brindado a Guaymas, que se refleja con la realización de diversas obras.

Por su parte, el director de Infraestructura Urbana y Ecología, Víctor Omar Partida Medina, dio a conocer que entre las obras a licitar destacan la construcción de la red de alcantarillado sanitario en el sector Ranchitos Campestre de San Carlos; la pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle 8, entre avenida II y XIV de la colonia San Vicente; así como la rehabilitación a base de concreto hidráulico en el crucero de prolongación bulevar San Germán y calle Acacia Seca.

Además, la rehabilitación de la Unidad Deportiva 'Julio Alfonso Alfonso', en una segunda etapa, y del tanque elevado en pozo de ejido La Misa, entre otras.

Fuente: Tribuna del Yaqui