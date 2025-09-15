Hermosillo: Entregará Antonio 'Toño' Astiazarán su Primer Informe de Gobierno

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, entregará el primer informe de actividades de su segundo periodo de administración, en el que se destaca la rehabilitación de más de 200 parques en la ciudad, entre otras obras. En su primer informe, Antonio Astiazarán dará a conocer obras importantes en materia de infraestructura, como es el nuevo puente a desnivel que se desarrolla en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad, cuya inversión supera los 100 millones de pesos y que será inaugurado a partir del primer trimestre del 2026.

Además, durante este primer año de acciones, el Ayuntamiento de Hermosillo ha rehabilitado 270 parques en colonias importantes para apoyar el desarrollo familiar, así como ocho nuevas unidades deportivas y centros Hábitat; también se ha dado mantenimiento a ocho puentes de la ciudad y 31 cruceros en diferentes puntos de gran tránsito.

El alcalde también dará detalles sobre la construcción del nuevo libramiento al norte de la ciudadl que iniciará desde Siete Cerros y terminará hasta la salida a San Pedro el Saucito. En materia de seguridad, en Hermosillo se han alcanzado avances como la renta de 300 patrullas eléctricas, un nuevo Centro de Monitoreo Municipal, 230 nuevos elementos de la Policía Municipal, la entrega de 400 chalecos balísticos y la adquisición de cinco drones de vigilancia.

Para la mejora en los servicios que presta el Ayuntamiento de Hermosillo, el alcalde ha entregado 25 unidades eléctricas para mejorar la recolección de basura en las colonias, así como la implementación del programa 'H Bus', el cual brinda transporte gratuito a más de mil 500 estudiantes universitarios diariamente con 10 unidades eléctricas equipadas con aire acondicionado, WiFi y demás aditamentos. El Ayuntamiento de Hermosillo ha invertido también en la iluminación de las colonias con 100 nuevos corredores iluminados.

En materia de movilidad, se pusieron en marcha cinco paradas de autobuses refrigeradas y se han implementado tres arcos carreteros con cámaras, radares de velocidad y pantallas con información vial y de seguridad. El Ayuntamiento de Hermosillo presupuesta 100 millones de pesos para el programa 'Creces', en el cual se forman comités vecinales para plantear al municipio las necesidades de la colonia y, así, presentar una serie de obras en beneficio de la comunidad, entre las cuales se vota por una con la participación de todos. 11 millones de pesos ha invertido el Ayuntamiento para llevar alumbrado público a diferentes colonias de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui