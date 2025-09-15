Investigan show de Natanael Cano en Cereso, destile patrio de yates y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la mejor manera de enterarse de lo que ocurre en el estado es a través del Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de este lunes 15 de septiembre, previo a la celebración del Día de la Independencia, podrás encontrar los detallles sobre el supuesto show de Natanael Cano dentro del Cereso de Hermosillo, todo listo para el Grito en Cajeme y más noticias importantes que han acontecido en la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Realizan tradicional desfile patrio de yates

Se realizó con gran éxito el tradicional desfile patrio de yates en San Carlos la noche de ayer domingo. En el evento participaron 22 embarcaciones, además de que hubo un gran espectáculo de pirotecnia en medio de mar abierto.

Todo listo para el Grito de Independencia en Cajeme

Todo está listo para que esta noche de 15 de septiembre se realicen los festejos patrios por el Día de la Independencia en Cajeme. Ya se instalaron los juegos mecánicos y el escenario donde se presentará el grupo La Brissa frente a Palacio Municipal. La celebración comenzará a partir de las 18:00 horas.

Investigan show de Natanael Cano en Cereso

Se filtró un video que muestra a Natanael Cano presuntamente dando un concierto privado dentro del Cereso de Hermosillo. El titular de la FGJE Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó que la Secretaría de Seguridad ya se encuentra "verificando la información". La grabación sería de inicios de este 2025.

