Karla Córdova encabeza el Grito de la Independencia 2025 en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Ante miles de ciudadanos que se congregaron en la emblemática plaza de Los Tres Presidentes, que vitorearon a los héroes que nos dieron patria, la alcaldesa Karla Córdova Gonzalez dio esta noche el tradicional Grito de Independencia.

El tradicional grito lo dio la alcaldesa en el balcón de Palacio Municipal, que lució un gran colorido con motivos patrios. Antes, y siguiendo con el protocolo, el secretario del Ayuntamiento, Hermán García Luna, dio lectura al Acta de Independencia, con lo que se brindó una reseña de lo que fue el movimiento de Independencia.

Posteriormente, la alcaldesa vitoreó a los héroes de Independencia, al unísono de las miles de voces que se dieron cita al lugar. El grito estuvo seguido de un espectáculo de pirotecnia que asombró a los asistentes, con una duración de poco más de 10 minutos, cerrando el evento con la presentación estelar de Chayito Valdez hija. Presentes estuvieron autoridades navales, militares, de la Guardia Nacional, diputados locales, funcionarios e invitados especiales.

#Guaymas | Hace algunos momentos la alcaldesa Karla Cu00f3rdoba dio el Grito de Independencia, seguido de un espectu00e1culo de juegos pirotu00e9cnicosud83dudde3ud83cudf89 Posted by Tribuna Sonora on Monday, September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui