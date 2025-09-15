"Llovió con fuerza pero sin tragedias": Intensas lluvias en el sur de Sonora rebasan los 50 mm

Ciudad Obregón, Sonora.- La jefa del área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Ciudad Obregón, Guadalupe Jiménez Ortega, dijo que en el sur de Sonora se registraron lluvias por encima de los 50 milímetros (mm) durante la madrugada del lunes 15 de septiembre.

Lluvias y tormentas se han estado registrando estos últimos días en la zona sur del estado.

Se reportó la más alta de 50.7 milímetros en Álamos, mientras aquí en Ciudad Obregón en la estación del observatorio fueron 32.8 milímetros las que cayeron la madrugada de este lunes", comentó.

Daños por la tormenta

Por su parte, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) señaló que no se reportaron daños importantes a pesar de esas tormentas, salvo denuncias de casos mínimos de ramas caídas que se atendieron de manera puntual, explicó el presidente de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón.

Mientras el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) informó que, por los fuertes vientos y lluvias de esa madrugada, resultó afectado el fluido eléctrico a pozos que provocaron la suspensión del servicio de agua potable a comunidades como 'La Tinajera', 'Severo Girón' y 'Esperanza'.

En cuanto a los pasos a desnivel de las calles 200 y No Reelección que conectan a la ciudad con el sector oriente, afortunadamente no tuvieron que ser cerrados como en otras ocasiones por el acumulamiento de agua. Durante cinco días consecutivos se estarán registrando lluvias en todo el sur del estado; esto, de cumplirse con el pronóstico.

Para los próximos días, según los pronósticos meteorológicos, se va a mantener el ambiente caluroso, principalmente con algunas temperaturas de entre 35 y 40 grados, sobre todo en las partes de los valles de Sonora, incluyendo, por supuesto, a los valles del Yaqui y Mayo”, dijo Guadalupe Jiménez Ortega, Meteorología Conagua de Ciudad Obregón.

#Sonora | Clima Ciudad Obregón HOY 15 de septiembre: Alertan día caluroso y noche con LLUVIAS uD83CuDF27?https://t.co/oqYLFmfdlb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui