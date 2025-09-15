Mercado Municipal de Ciudad Obregón tendrá una nueva imagen tras 30 años

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de más de tres décadas con la misma imagen, la fachada del Mercado Municipal, mejor conocido como Mercajeme, cambiará de color como parte de una estrategia para hacerlo más atractivo a compradores.

Esteban Valdez Gascón, director administrativo del Mercajeme, aseguró que esta decisión fue consensuada.

Es un proyecto que nació de la inquietud de los mismos locatarios, quienes querían que se cambiara la imagen de Mercajeme, de transformarlo. En respuesta, el consejo contrató arquitectos para realizar algunas obras interiores y evaluar la pintura exterior del mercado", dijo.

Recordó que la pintura del inmueble data de 1994, y la recomendación de los arquitectos fue aplicar un color más llamativo.

Es un color claro; si bien no es blanco, es similar, con molduras en color chocolate o café para que resalte", agregó.

Comentó a TRIBUNA que antes de pintar se realizarán trabajos de resanado y otras reparaciones. Señaló que las obras durarán alrededor de dos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui