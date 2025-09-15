Navojoa celebra el Grito de la Independencia: "Viva nuestra etnia yoreme mayo"

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los reportes de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), más de 13 mil personas abarrotaron la plaza 5 de Mayo en el municipio de Navojoa durante la tradicional noche del Grito de Independencia. "Viva la revolución de las conciencias y nuestra etnia yoreme mayo", gritó el edil, Jorge Alberto Elías Retes.

Desde las primeras horas de este lunes, Seguridad Pública municipal cerró el acceso al anillo de la plaza para instalar filtros de revisión, donde se prohibió el acceso de bebidas alcohólicas, así como cualquier tipo de arma.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública Municipal, reportó saldo blanco, descartando cualquier tipo de riña o algún delito durante los festejos patrios en el primer cuadro de la ciudad.

Por su parte, los asistentes disfrutaron de los tradicionales fuegos artificiales, así como de juegos mecánicos, inflables y rifas, además de la venta de antojitos mexicanos y el baile público amenizado por Juan Ortega.

Cabe señalar que el municipio de Huatabampo fue el único ayuntamiento del sur de Sonora que no realizó algún acto cívico, debido a que destinará los recursos a seguir apoyando a las familias afectadas por las recientes lluvias.

#Navojoa | Asu00ed fue como el presidente municipal, Jorge Alberto Elu00edas Retes, encabezu00f3 la ceremonia del tradicional Grito... Posted by Tribuna Sonora on Monday, September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui