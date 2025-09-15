Padres de familia preocupados por maleza crecida en primaria Moisés Sáenz de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Padres de familia de la escuela primaria Moisés Sáenz en el municipio de Navojoa solicitan a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) la limpieza y desmonte de los patios del plantel para evitar que se genere algún riesgo de dengue para los alumnos.

La escuela se ubica sobre la calle Pedro Moreno, entre Leonardo Magaña y Rodolfo Campodónico, en la colonia Deportiva, donde, debido a las recientes lluvias, el patio y áreas de juego se encuentran completamente enmontados, lo cual aumenta el riesgo de que se conviertan en potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue.

Ojalá que con apoyo de la maquinaria del Ayuntamiento se realice la limpieza de la escuela, en especial el área de juegos donde hay llantas y mucha maleza debido a las lluvias, por lo que tenemos miedo de que se presente algún caso de dengue, debido a la proliferación de moscos”, indicó Daniela, madre de familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui