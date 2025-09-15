Presenta su Cuarto Informe de trabajo el alcalde de Caborca, Abraham Mier

Caborca, Sonora.- El alcalde de Caborca, Abraham 'El Cubano' Mier, rindió su Cuarto Informe de Gobierno, en el que resaltó que se invirtieron más de 209 millones de pesos en la pavimentación y recarpeteo de más de 135 calles.

Durante su gestión, destacó proyectos estratégicos como los más de 316 millones de pesos que la Fundación Alberto Baillères invertirá en el Complejo Educativo, Cultural y Deportivo de la Y Griega; un proyecto que transformará para siempre el destino de miles de familias de Caborca.

"Lo que antes parecía un sueño lejano, hoy es una realidad gracias al apoyo de nuestro buen amigo el gobernador Alfonso Durazo, a la confianza de nuestra comunidad con el pago responsable de sus prediales, que nos ha dado la capacidad de tener el mayor nivel de inversión con recursos propios en la historia".

"La adquisición sin precedentes y sin contraer deuda, de más de 106 vehículos y maquinaria para mejorar los servicios y obras públicas para los caborquenses, permitiéndonos además que nuestros deportistas, estudiantes y artistas viajen cómodos y seguros, orgullosos de representar a Caborca con transporte de primer nivel y con apoyos de todo tipo como uniformes e incentivos económicos", expuso.

¡Caborca tiene futuro! Y hoy hicimos historia con nuestro Cuarto Informe de Gobierno, donde ante un Auditorio Municipal y un Gimnasio Multifuncional completamente llenos, rendimos las mejores cuentas en la historia del municipio, pic.twitter.com/kbKBRcwV33 — AbrahamCubanoMier (@CubanoMier) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui