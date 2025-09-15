Pronóstico del clima en Sonora: Alertan LLUVIAS en Hermosillo HOY lunes 15 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo, la capital de Sonora, amanece este lunes 15 de septiembre con un ambiente cálido y húmedo que marcará la pauta de la jornada. El pronóstico señala temperaturas elevadas, sensación térmica superior a los valores del termómetro y probabilidades de lluvias en distintos momentos del día. Para que nada interrumpa tu celebración del Grito de Dolores, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana la ciudad registra temperaturas cercanas a los 26 grados, con cielo parcialmente nublado y una sensación térmica que alcanzó los 27°. El viento se mantiene con rachas suaves de entre 6 y 18 kilómetros por hora provenientes del este, mientras la humedad relativa se encuentra en 81 por ciento, lo que generará un ambiente bochornoso desde las primeras horas.

En las siguientes tres horas, se esperan #Lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, norte, occidente, sur y sureste del país.



Todos los detalles en los gráficos ?? pic.twitter.com/PrXmL4KRCR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 15, 2025

A partir de las 8:00 horas el cielo se mostrará despejado, elevando rápidamente el termómetro hasta los 28°, con sensación cercana a los 32°. Durante el mediodía y primeras horas de la tarde, las condiciones cambiarán con la aparición de lluvias débiles y tormentas aisladas. Entre las 11:00 y las 14:00 horas se reportarán precipitaciones ligeras, con acumulados menores a un milímetro (mm), lo que en combinación con el calor incrementará la sensación térmica hasta los 38°.

El termómetro se elevó a 33°, con un índice UV muy alto, llegando a nivel 8, lo que obliga a extremar cuidados en la exposición solar. Al avanzar la tarde, el pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas con un 30 por ciento. La temperatura máxima alcanzará los 37 grados, aunque la humedad y la falta de viento generarán una sensación de hasta 40°. Los vientos serán variables, con predominio del sur y rachas de hasta 25 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el ambiente se tornará más fresco en comparación con el día, con valores cercanos a los 29 grados y sensación térmica de hasta 34°. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y un 42 por ciento de probabilidad de chubascos en distintos sectores de la ciudad. El viento soplará del sur con intensidad moderada y se espera que la visibilidad se mantenga sin afectaciones.

Para la madrugada del martes, la temperatura descenderá hasta los 26 grados, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvia, alrededor del 17 por ciento. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui