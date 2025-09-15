Reanudarán el vuelo de la capital de Sonora a Phoenix para finales de este año

Hermosillo, Sonora.- El vuelo de Hermosillo con destino a Phoenix, Arizona, se reanudará a finales del año, entre noviembre y diciembre, aseguró el titular de la Secretaría de Economía y Turismo en Sonora, Roberto Gradillas Pineda.

El funcionario dijo que este vuelo tiene mucha demanda, sobre todo de inversionistas y empresarios que viajan de México a Estados Unidos (EU) y quieren ahorrar tiempo tanto en el traslado como en el cruce de la frontera por vía terrestre.

"Nada más para comentar, a partir de noviembre o diciembre estaremos teniendo un vuelo diario, con una capacidad de 128 pasajeros, a Phoenix. Viene la temporada del turismo cinegético y estamos trabajando con el Aeropuerto de Phoenix y también con American Airlines", detalló el secretario.

Puntualizó que el turismo cinegético en Sonora genera anualmente alrededor de 14 mil empleos temporales, principalmente en la sierra.

La visión del gobernador Alfonso Durazo es impulsar actividades que fomenten el desarrollo económico en Sonora, como la conectividad aérea mediante rutas nacionales e internacionales, recordó Gradillas Pineda.

La negociación para que un vuelo diario salga de Hermosillo a Phoenix, Arizona, se realiza con la compañía American Airlines, una de las más importantes de EU, pues opera en los aeropuertos más grandes tanto de su país como del mundo con vuelos internacionales.

Roberto Gradillas Pineda dijo que, así como este vuelo a Arizona, también se gestionan otros destinos de EU, que podrían ser California, Nevada o Colorado, incluso estados del norte. Dijo que anteriormente ya se ofrecían vuelos desde Hermosillo hacia EU, los cuales se planea reanudar debido a su alta demanda.

El Aeropuerto Internacional de Hermosillo ofrece 7 vuelos directos a destinos dentro de territorio nacional, entre los cuales se encuentran: Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Quintana Roo. 1.5 millones de pasajeros al año usan el Aeropuerto de Hermosillo, entre vuelos nacionales e internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui